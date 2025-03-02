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Росіяни атакували Нікополь артилерією: є постраждалі

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Росіяни атакували Нікополь артилерією: є постраждалі
2 березня росіяни атакували місто Нікополь
фото: Сергій Лисак

Один з постраждалих перебуває у важкому стані

Російська армія атакувала Нікополь артилерією. Через ворожий артобстріл троє постраждалих. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Дніпропетровську ОДА.

Сьогодні, 2 березня росіяни вдарили по Дніпропетровщині з артилерії. Внаслідок обстрілу у місті Нікополь постраждало троє людей. 84-річного чоловіка надзвичайники врятували з-під завалів. Його доправили до лікарні. Повідомляють, що стан чоловіка важкий.

Серед потерпілих також двоє жінок – 44 та 82 років. Фахівці працюють на місці атаки. З'ясовують всі деталі й допомагають місцевим.

До слова, російські терористи вкотре атакували з безпілотника маршрутку в Херсоні. Попередньо відомо про дев’ятьох постраждалих та одного загиблого. Зазначається, що з мінно-вибуховими травмами до лікарні доправили чоловіків, 56 та 72 років, а також 66-річну жінку. Медики їх дообстежують.

Нагадаємо, триває 1103-й день повномасштабної війни.

За минулу добу відбулося 83 бойових зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Окупанти за добу завдали двох ракетних та 76 авіаційних ударів, залучили для ураження дві ракети та 95 керованих бомб, задіяли для уражень 987 дронів-камікадзе та здійснили понад 4000 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Крім того, російські терористи у ніч проти 2 березня атакували Україну 79-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів.

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Теги: Дніпропетровщина росіяни армія

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