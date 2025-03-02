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Окупанти вночі атакували Україну 80 дронами: постраждали чотири області

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Окупанти вночі атакували Україну 80 дронами: постраждали чотири області
Сили ППО вночі збили 63 БпЛА
фото: Нацполіція

Повітряні сили відзвітували про наслідки нічної атаки на Україну

Російські терористи у ніч проти 2 березня атакували Україну 79-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Дрони запускали із Орла, Брянська, Міллєрово та Приморсько-Ахтарська.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

«Станом на 08:30 підтверджено збиття 63-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях», – йдеться в повідомленні.

Ще 16 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Хмельниччина та Запоріжжя.

Нагадаємо, триває 1103-й день повномасштабної війни. За минулу добу відбулося 83 бойових зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Окупанти за добу завдали двох ракетних та 76 авіаційних ударів, залучили для ураження дві ракети та 95 керованих бомб, задіяли для уражень 987 дронів-камікадзе та здійснили понад 4000 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

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Теги: Запоріжжя дрон Харківщина Сумщина Миколаїв війна окупанти Хмельниччина росія Повітряні сили ЗСУ

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