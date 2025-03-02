Шахеди атакували Хмельниччину (фото, відео)

На Хмельниччині внаслідок атаки пошкоджено десяток будинків

Російські загарбники у ніч проти 2 березня атакували дронами Хмельниччину. Внаслідок цього в селі Пирогівці сталася пожежа та руйнування на території приватного домоволодіння. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

«Жінка отримала травми внаслідок ворожого обстрілу», – йдеться в повідомленні.

Крім того, вибуховою хвилею пошкоджено дев’ять житлових будинків.

Нагадаємо, російські терористи у ніч проти 2 березня атакували Україну 79-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів.

Дрони запускали із Орла, Брянська, Міллєрово та Приморсько-Ахтарська.

Станом на 08:30 підтверджено збиття 63-х ударних БпЛА. Ще 16 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Хмельниччина та Запоріжжя.