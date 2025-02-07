На Дніпропетровщині затримано довірену особу «вора в законі» Умки та «смотрящих»

Шістьом кримінальним авторитетам оголошені підозри за кількома статтями Кримінального кодексу України

У Дніпропетровській області поліцейські затримали довірену особу «вора в законі» Умки та п’ятьох «смотрящих», які організували та брали участь у злочинних зібраннях. Про це повідомляють на сайті Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

За даними поліції, під час «сходок», які проводилися у стінах Криворізької установи виконання покарань, а для інших онлайн, зловмисники перерозподіляли сфери впливу, а також намагалися вирішити конфлікт між «смотрящими» в установі. Як виявилося, один із них не виконав «рішення» та порушив «воровські закони».

«Сходки» проводилися у стінах Криворізької установи виконання покарань фото: Національна поліція

Щоб остаточно вирішити суперечку, кримінальні авторитети звернулися до «ворів в законі», які наразі перебувають за кордоном – Італії та Росії. Зазначається, що окрім двох конфліктуючих сторін, на злочинному онлайн-зібранні «смотрящие» за СІЗО в Дніпрі та Кривому Розі, за містом Кривий Ріг та довірена особа «вора в законі» Умки.

«5 лютого поліцейські за силової підтримки бійців роти поліції особливого призначення, бійців КОРД спільно з працівниками виправних установ провели заходи на території Київської, Дніпропетровської та Запорізької областей за місцями проживання та утримання фігурантів. Довірену особу «вора в законі» Умки затримали в Києві, ще одного кримінальника - у Кривому Розі», – йдеться у повідомленні Нацполіції.

Затриманим та ще чотирьом представникам криміналітету оголошено підозри. Залежно від участі у протиправній діяльності дії підозрюваних кваліфіковані:

ч. 2 ст. 255-1 (поширення злочинного впливу в установах виконання покарань),

ч. 1 ст. 255-2 (Організація у проведенні та участь у злочинному зібранні (сходці),

ч. 1 ст. 255-3 (звернення за застосуванням злочинного впливу до особи, яка перебуває у статусі «вора в законі», з метою застосування нею такого впливу) Кримінального кодексу України.

Крім того, під час слідчих дій правоохоронці вилучили майна на понад 10 млн грн. Довіреній особі «вора в законі» Умки та п’ятьом «смотрящим» обрали запобіжні заходи – тримання під вартою. Їм загрожує до 15 років позбавлення полі.

Під час обшуків було вилучено гроші фото: Національна поліція

Нагадаємо, у Дніпрі злочинне угрупування силою відібрало аптеку у власників після того, як вони відмовилися щомісяця платити гроші за «спокійне ведення бізнесу». Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

Як відомо, учасники угруповання спочатку конфліктували з керівництвом аптеки, потім познімали зовнішні вивіски, таким чином перешкоджаючи веденню бізнесу. Пізніше, уночі, захопили приміщення та вивезли все майно. Сума завданих збитків сягає 2 млн грн.

Раніше оперативники управління стратегічних розслідувань у Київської області спільно зі слідчими слідчого управління поліції Києва встановили трьох ділків, причетних до заволодіння квартирами людей похилого віку, осіб, що мали фінансові труднощі або вели асоціальний спосіб життя. Про це повідомляє Національна поліція України.