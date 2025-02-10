Посилення вимог до видачі кредитів у банках змушує росіян частіше брати позики під шалені відсотки

Банки РФ дедалі частіше відмовляють росіянам у споживчих кредитах. Минулого місяця кредитні організації схвалили лише 5% заявок у порівнянні з 22% за аналогічний період минулого року. Про це повідомляє The Moscow Times.

«5% – це безпрецедентний рівень падіння показника схвалення як мінімум за останні кілька років», – каже директор кредитного напрямку фінансового маркетплейса «Сравни» Магомед Гамзаєв.

У січні сумарний обсяг виданих позик (з урахуванням іпотеки, позик готівкою, автокредитів і pos-кредитів) становив 441 млрд рублів – це мінімальний результат із квітня 2022 року.

Як зазначив директор з маркетингу Національного бюро кредитних історій Олексій Волков, ринок роздрібного кредитування ще торік охолов у зв'язку з жорсткою політикою Центробанку.

Насамперед ідеться про підвищення ключової ставки до рекордних 21% і про посилення кількісних обмежень на оформлення позик високоризикованим позичальникам.

Нагадаємо, посилення вимог до видачі кредитів у банках змушує росіян частіше брати «позики до зарплати» під 292% річних. У грудні минулого року 70% нових кредитів припадало на мікрофінансові організації (МФО), тоді як рік тому цей показник становив 47,4%.

Як відомо, понад сім мільйонів придатних для проходження служби російських чоловіків потенційно готові взяти участь у війні проти України.

За даними дослідження, 29,6% росіян припускають для себе можливість добровільної участі у так званій «СВО», підписавши контракт з Міністерством оборони РФ, – крім тих, хто вже взяв участь у війні. 13,2% готові воювати проти України «просто зараз» і без додаткових стимулів, а 16,4% – тільки за їхньої наявності, наприклад, за умови збільшення виплат або активного схвалення з боку родичів).

Як повідомлялося, жителі Москви, яких найменше торкнулися наслідки кровожерливої агресії кремлівського диктатора Володимира Путіна проти України, найбільше підтримують продовження війни та бойових дій (58%). Натомість до 60% населення провінцій хочуть мирних переговорів.

До слова, Росія може дозволити собі фінансувати війну проти України ще кілька років через величезні доходи від продажу нафти і невдалі західні санкції.