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Росія атакувала багатоповерхівку у Запоріжжі

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Росія атакувала багатоповерхівку у Запоріжжі
Перед ударом повідомлялося про загрозу ударних безпілотників по Запорізькій області
фото з відкритих джерел

Голова ОВА: У медиків немає звернень від постраждалих внаслідок ворожого удару по Запоріжжю

Росія вдарила по житловій багатоповерхівці у Запоріжжі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на очільника ОВА Івана Федорова.

Так, внаслідок удару виникла пожежа. На місце виїхали рятувальники і медики, наголосив Федоров.

Наразі у медиків немає звернень від постраждалих внаслідок ворожого удару по Запоріжжю, додав голова ОВА.

Перед ударом повідомлялося про загрозу ударних безпілотників по Запорізькій області.

Нагадаємо, сьогодні, 1 березня, Росія вдарила по Одесі балістичною ракетою: постраждало дві людини. Внаслідок атаки пошкоджено припортову інфраструктуру та цивільне судно під прапором Панамської Республіки, що належить одній із європейських компаній.

«Поранення отримали двоє чоловіків, співробітників порту. Над ліквідацією наслідків працюють всі відповідні служби, медики надають необхідну допомогу постраждалим», – заявив голова ОВА Кіпер.

Як відомо, російські загарбники здійснили масштабну атаку безпілотниками на Харків. Внаслідок атаки постраждали 12 людей, серед яких двоє дітей.

Зазначається, що у Шевченківському районі є влучання БпЛА зафіксовано в арку біля багатоповерхового житлового будинку. Гострої реакції на стрес зазнала шестирічна дівчинка. Ще один удар прийшовся по медичній установі у центрі міста. Постраждали чотири жінки – пацієнтки цього медзакладу. Один з безпілотників поцілив у проїжджу частину поблизу автосалону та житлового комплексу. Також зафіксовано атаку БпЛА по території садового товариства.

У Київському районі безпілотник вдарив по непрацюючій офісній будівлі, яка вже неодноразово піддавалась ворожим обстрілам. Ще один БпЛА поцілив у двоповерхове комерційне приміщення. Пошкоджено багатоквартирні будинки, аптеки, кафе, магазини тощо. 

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Теги: Запоріжжя пожежа росія рятувальники безпілотник

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