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Демарш проти Путіна. Політолог спрогнозував долю «Руського дому» в Азербайджані

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Демарш проти Путіна. Політолог спрогнозував долю «Руського дому» в Азербайджані
«Російський дім» в самому центрі Баку формально закривають не через «шпіонаж», а через відсутність реєстрації
фото з відкритих джерел

Минулого тижня Азербайджан надіслав Москві вимогу закрити «Російський дім» у Баку

Азербайджанське МЗС надіслало Москві ноту з вимогою закрити «Російський дім» у Баку, який є представництвом одіозного «Росспівробітництва». Причиною такого рішення відомство назвало те, що організація не зареєстрована в республіці як юридична особа. Та навіть якби «Росспівробітництво» мало цю реєстрацію, то все одно б не змогло функціонувати на території Азербайджану, бо не знайшло б місце для оренди. Таку думку висловив в інтерв’ю «Главкому» керівник Центру досліджень Південного Кавказу, ексдиректор Центру стратегічних досліджень при президентові Азербайджану Фархад Мамедов.

«Скажу так: Азербайджан – та країна, де такі представництва перебувають під контролем за умовчанням. Офіс «Росспівробітництва» перебуває в центрі міста, позаду будинку уряду, на вулиці, якою щодня проїжджає президент Азербайджану. Тобто 24 години на добу там все повністю проглядається. Якщо вони займалися якоюсь вербовкою чи тим, що виходило за рамки їхньої діяльності, то таких людей в Азербайджані заарештовують за державну зраду. Тільки за останні два роки кількох наших громадян було затримано після того, як в ЗМІ з’явилася чітка інформація, що вони працювали на Російську Федерацію», – зазначив політолог.

За його словами, «Росспівробітництво» виконує гуманітарну функцію, але зараз азербайджанська влада «згадала, що юридично там було не все правильно оформлено».

«Тому так – це демарш саме в цьому контексті. Бо нас після 2022 року, коли була підписана міждержавна декларація, з РФ союзницька взаємодія, але ми її розуміли по-своєму, а Росія – по-своєму», – пояснив Мамедов.

На його думку, усі розмови про шпіонаж з боку цієї організації – це «просто медійна оболонка цієї справи». «Закривають же їх через інші формальні підстави: де-факто це – юридична процедура. За нею або вони якось зреагують, аби відновити діяльність, або протягом найближчих кількох тижнів закриються», – зауважив фахівець.

Мамедов спрогнозував, що якщо навіть завтра «Росспівробітництво» отримає реєстрацію, то «вони просто не зможуть знайти місце для оренди, щоб функціонувати на території Азербайджану».

Також політолог нагадав, що «Російський дім» в Азербайджані не провів заходів на згадку двох пілотів – етнічних росіян. А на запитання, чим же взагалі займається ця організація, відповів: «У мене офіс неподалік, я двічі-тричі на тиждень поруч тієї будівлі проходжу. Там є своє невелике кафе, відбуваються виставки, якісь мистецькі речі, курси російською мовою для дітей. Вірші читають, є книгарня і так далі. Тобто така примітивна форма British Council».

Нагадаємо, пасажирський літак Embraer, який летів з Баку до Грозного, впав в аеропорту Актау. На борту було 67 пасажирів і п'ять членів екіпажу. Серед них 37 громадян Азербайджану, 16 росіян, шестеро громадян Казахстану і троє – громадян Киргизстану.

Після заяви президента Азербайджану Ільхама Алієва про те, що літак «Азербайджанських авіаліній» розбився внаслідок обстрілу поблизу російського міста Грозний, йому зателефонував російський диктатор Володимир Путін. Він перепросив за те, що катастрофа сталася в повітряному просторі Росії. 

До слова, очільник українського Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що авіакатастрофу літака Embraer 190 в Казахстані спричинив російський зенітно-ракетний комплекс (ЗРК). За його словами, літак зазнав пошкоджень внаслідок дій російських військових і його відправили до Казахстану «замість того, щоб екстрено посадити в Грозному та врятувати життя людей».

Згодом стало відомо, що Азербайджан збирає докази, щоб звернутися до міжнародного суду щодо катастрофи літака Azerbaijan Airlines. Це зроблять, якщо Росія не визнає свою відповідальність.

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Теги: МЗС росія Азербайджан Ільхам Алієв росіяни

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