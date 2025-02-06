Азербайджан закриває «Російський дім»

«Російський дім» займається просуванням російської культури та мови

Азербайджан направив Російській Федерації офіційну ноту про припинення діяльності російського культурного центру у Баку. Про це повідомляє Азербайджанське державне інформаційне агентство.

Повідомляється, що інформаційно-культурний центр «Російський дім», який є представництвом «Росспівробітництва» в Азербайджані, не зареєстрований як юридична особа і що організація серйозно порушила законодавство Азербайджану.

Речник МЗС Азербайджану зазначив, що від російської сторони очікують «вжиття відповідних заходів».

Варто зазначити, що в країні діє тільки один російський культурний центр. «Російський дім» у Баку займається просуванням російської культури, мови та організацією різноманітних заходів. Він є частиною мережі культурних центрів, які Росія відкриває в різних країнах під егідою «Росспівробітництва».

Нагадаємо, пасажирський літак Embraer, який летів з Баку до Грозного, впав в аеропорту Актау. На борту було 67 пасажирів і п'ять членів екіпажу. Серед них 37 громадян Азербайджану, 16 росіян, шестеро громадян Казахстану і троє – громадян Киргизстану.

Після заяви президента Азербайджану Ільхама Алієва про те, що літак «Азербайджанських авіаліній» розбився внаслідок обстрілу поблизу російського міста Грозний, йому зателефонував російський диктатор Володимир Путін. Він перепросив за те, що катастрофа сталася в повітряному просторі Росії.

До слова, очільник українського Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що авіакатастрофу літака Embraer 190 в Казахстані спричинив російський зенітно-ракетний комплекс (ЗРК). За його словами, літак зазнав пошкоджень внаслідок дій російських військових і його відправили до Казахстану «замість того, щоб екстрено посадити в Грозному та врятувати життя людей».

Згодом стало відомо, що Азербайджан збирає докази, щоб звернутися до міжнародного суду щодо катастрофи літака Azerbaijan Airlines. Це зроблять, якщо Росія не визнає свою відповідальність.