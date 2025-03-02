Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти влучили дроном у маршрутку в Херсоні: є загиблі та поранені

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Окупанти влучили дроном у маршрутку в Херсоні: є загиблі та поранені
Постраждалих відправили з мінно-вибуховими травмами до лікарні
фото: Нацполіція

Внаслідок атаки БпЛА на маршрутку в Херсоні постраждали дев’ятеро людей, ще одна особа загинула

Російські терористи вкотре атакували з безпілотника маршрутку в Херсоні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Херсонську ОВА.

Попередньо відомо про дев’ятьох постраждалих та одного загиблого.

Зазначається, що з мінно-вибуховими травмами до лікарні доправили чоловіків, 56 та 72 років, а також 66-річну жінку. Медики їх дообстежують.

Детальніша інформація уточнюється.

Нагадаємо, триває 1103-й день повномасштабної війни.

За минулу добу відбулося 83 бойових зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Окупанти за добу завдали двох ракетних та 76 авіаційних ударів, залучили для ураження дві ракети та 95 керованих бомб, задіяли для уражень 987 дронів-камікадзе та здійснили понад 4000 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Крім того, російські терористи у ніч проти 2 березня атакували Україну 79-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів.

Читайте також:

Теги: окупанти війна Херсон автобус дрон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наслідки ворожої атаки на Одещину, 13 лютого 2025 р.
РФ атакувала порт на півдні Одещини: спалахнула пожежа, є поранена (фото)
13 лютого, 10:40
Триває 1081-й день повномасштабної війни
Безпілотники атакували нафтоперегінну станцію у Волгоградській області
8 лютого, 07:13
Володимир Зеленський вважає, що в ЗСУ недостатня кількість далекобійних ракет і дронів
Зеленський назвав три речі, на яких тримається російський терор
9 лютого, 11:56
Потужність «Слов'янського нафтопереробного заводу становить 5,2 мільйона тонн на рік
У Краснодарському краї дрони атакували нафтопереробний завод (відео)
14 лютого, 07:35
Українські воїни збили майже всі російські ракети
Масована атака РФ на Україну. Повітряні сили відзвітували про збиті цілі
25 лютого, 12:03
Наслідки нічної атаки на столицю
Рятувальники показали наслідки нічної атаки на Київ
23 лютого, 07:11
Для ліквідації наслідків удару було задіяно всі оперативні та комунальні служби
Ракетний удар по Кривому Розі: є загиблі та багато руйнувань (фото)
23 лютого, 08:11
Наслідки атаки дронів на Суми
Шахеди атакували житловий сектор Сум (фото, відео)
25 лютого, 07:24
Сили ППО вночі збили 63 БпЛА
Окупанти вночі атакували Україну 80 дронами: постраждали чотири області
Сьогодні, 08:50

Події в Україні

Окупанти влучили дроном у маршрутку в Херсоні: є загиблі та поранені
Окупанти влучили дроном у маршрутку в Херсоні: є загиблі та поранені
Чехи зібрали кошти на бойовий гелікоптер для української розвідки
Чехи зібрали кошти на бойовий гелікоптер для української розвідки
Шахеди атакували Хмельниччину (фото, відео)
Шахеди атакували Хмельниччину (фото, відео)
Окупанти вночі атакували Україну 80 дронами: постраждали чотири області
Окупанти вночі атакували Україну 80 дронами: постраждали чотири області
Втрати ворога станом на 2 березня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 2 березня 2025 – Генштаб ЗСУ
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 березня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 березня: ситуація на фронті

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
177K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 березня: ситуація на фронті
136K
Прощена неділя 2025: традиції, як просити пробачення, молитва та заборони
116K
Стало відомо, куди підуть гроші, які українці зібрали «на ядерку»
99K
Залужний зустрівся із Зеленським у Лондоні
62K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 березня 2025
34K
Як зменшити вплив Росії в ООН. Український дипломат знайшов несподіване рішення

Новини

2 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
1 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Емоційна зустріч Зеленського та Трампа, звільнення у Кабміні та КМДА. Головне за 28 лютого
28 лютого, 21:07
«Укренерго» повертає відключення для деяких споживачів. Графік на 1 березня
28 лютого, 18:35
У Києві та кількох областях запроваджено екстрені відключення світла (оновлено)
28 лютого, 17:42
28 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
28 лютого, 00:01

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua