Окупанти влучили дроном у маршрутку в Херсоні: є загиблі та поранені

Постраждалих відправили з мінно-вибуховими травмами до лікарні

Внаслідок атаки БпЛА на маршрутку в Херсоні постраждали дев’ятеро людей, ще одна особа загинула

Російські терористи вкотре атакували з безпілотника маршрутку в Херсоні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Херсонську ОВА.

Попередньо відомо про дев’ятьох постраждалих та одного загиблого.

Зазначається, що з мінно-вибуховими травмами до лікарні доправили чоловіків, 56 та 72 років, а також 66-річну жінку. Медики їх дообстежують.

Детальніша інформація уточнюється.

Нагадаємо, триває 1103-й день повномасштабної війни.

За минулу добу відбулося 83 бойових зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Окупанти за добу завдали двох ракетних та 76 авіаційних ударів, залучили для ураження дві ракети та 95 керованих бомб, задіяли для уражень 987 дронів-камікадзе та здійснили понад 4000 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Крім того, російські терористи у ніч проти 2 березня атакували Україну 79-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів.