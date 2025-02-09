Командир морпіхів назвав три найбільші проблеми у війську

Перша проблема у війську – це особовий склад, точніше його відсутність

Шаталов наголосив – не не бачить нічого кримінального в тому, щоб, за необхідності, відійти з позиції

Сергій Шаталов – командир 37 окремої бригади морської піхоти, в інтерв’ю «Громадському» розповів про три найбільші проблеми у війську.

«Перше – це особовий склад, його відсутність. Друге – дрони, хоча вже краще стало із забезпеченням. Була досить класна система – «Армія дронів», яка забезпечувала найбільш ефективні бригади певними дронами. Вона зараз застопилася. Третє – це якість підготовки особового складу», – пояснив офіцер.

Також Шаталов наголосив – не не бачить нічого кримінального в тому, щоб, за необхідності, відійти з позиції.

«Командир бригади відповідальний за смугу, правильно? 100 м, 30 м чи 25 м не повпливають на загальну обстановку на полі бою. Тому я не бачу нічого кримінального в тому, щоб відійти на 150 м (не на 150 км, звісно). Якщо вже до юриспруденції чи відповідальності будемо вдаватися, то, на жаль, вона робить, так би мовити, з командирів бригад цапів-відбувайлів з мільйонами розслідувань в кишені», – сказав командир.

Однак, за словами Шаталова, є комбриги, котрі бояться доповідати інформацію про втрату позиції нагору.

Раніше Міноборони РФ заявило 7 лютого, що російські війська нібито захопили місто Торецьк на Донеччині.

Тим часом Reuters пише, що для росіян Торецьк – це один з основних пунктів наступу поряд з іншими логістичними центрами, такими як Краматорськ та Костянтинівка.

Українські військові аналітики кажуть, що захоплення Торецька, розташованого на пагорбі, може дозволити окупантам ще більше ускладнити логістику ЗСУ на більшій частині Донбасу.