Росіяни раптово перекрили рух авто Кримським мостом

Зазвичай рух через міст перекривають, коли є загроза ударів

Рух Кримським мостом перекрито. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ, передає «Главком».

Російський інфоцентр повідомив про перекриття, не вказавши причин такого рішення. Водіїв, які перебувають на мосту та в зоні огляду, закликали зберігати спокій і дотримуватися вказівок співробітників транспортної безпеки.

Раніше рух через Кримський міст періодично обмежували через спроби атак на півострів або сам міст.

В розслідуванні New York Times про роль американців в українських операціях проти Росії йдеться про третю атаку на Кримський міст, про яку раніше не повідомляли.

Зазначається, що вона сталася у 2024 році в межах операції масованого удару по Криму «Місячний град». Тоді міст знищити не вдалося.

Атаки на Кримський міст

8 жовтня 2022 року сталась перша велика атака на міст. Вантажівка, набита вибухівкою, підірвалася на мосту, спричинивши обвал двох автомобільних прольотів і пожежу на залізничній частині. СБУ згодом підтвердила свою причетність.

17 липня 2023 року морськими дронами було атаковано міст. Внаслідок цього зруйновано один проліт мосту, ще один було пошкоджено. З

16 серпня 2024 року по Кримському мосту вдарили ракетами ATACMS у рамках операції Lunar Hail. РФ заявила про збиття 12 ракет, однак на мосту з’явилися пробоїни, які пізніше ремонтували.

У березні 2025 року командувач Військово-морських сил України Олексій Неїжпапа натякнув на можливу підготовку Сил оборони до нової атаки на Керченський міст. Попередні українські атаки послабили російську логістику.