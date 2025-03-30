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NYT: Україна таємно провела невдалу третю атаку на Кримський міст

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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NYT: Україна таємно провела невдалу третю атаку на Кримський міст
В середині серпня 2024 року українські військові випустили ракети Atacms по Кримському мосту, але він встояв
фото з відкритих джерел

Американські посадовці намагалися відмовити українців від атаки на міст, переконуючи, що вона не дасть бажаного результату

Третя атака на Кримський міст, про яку раніше не повідомляли, сталася у 2024 році в межах операції масованого удару по Криму «Місячний град». Тоді міст знищити не вдалося. Як інформує «Главком», про це йдеться в розслідуванні New York Times про роль американців в українських операціях проти Росії.

Для знищення мосту Білий дім планував використати ракети Atacms, які мали ослабити вразливі ділянки мосту, а потім морські дрони підірвали б його опори.

Однак у цей час росіяни посилили оборону навколо опор, тож Україна запропонувала атакувати лише за допомогою Atacms. Американські посадовці заперечували, стверджуючи, що ракети не дадуть бажаного результату, тож треба або почекати, або взагалі відмовитися від удару.

Зрештою, американці відступили, і в середині серпня 2024 року українські військові випустили ракети Atacms по об’єку. У результаті удару на мосту залишилися пробоїни, які росіяни змогли відремонтувати.

Один з американських посадовців нарікав на цей удар, кажучи, що «іноді вони (українці, – ред.) повинні спробувати й зазнати невдачі, щоб побачити, що ми праві».

Водночас, крім мосту, операція «Місячний град» передбачала удари по російських військових кораблях, літаках, командних пунктах, складах озброєнь і технічних об'єктах. Ці атаки були успішними, адже російські військові об’єкти або було знищено, або їх перемістили на материк.

Нагадаємо, Росія оголосила в міждержавний розшук громадянина Грузії Олександра Інасарідзе та громадянина України Сергія Андрійченка. Їх звинувачують у причетності до вибуху на Кримському мосту у жовтні 2022 року.

Раніше очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов повідомив, що робота над підготовкою до знищення Кримського мосту триває. Українські захисники можуть знищити його вже цього року.

Як повідомлялося, Сили оборони України розробили план для повернення Криму під контроль України та знищення Кримського мосту.

До слова, російські правоохоронці звинувачують голову Служби безпеки України Василя Малюка в атаці на Кримський міст у 2023 році.

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Теги: росія Міноборони українці військові Україна Кримський міст робота розшук Кирило Буданов росіяни

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