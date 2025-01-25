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На Керченському мосту запроваджено безпрецедентні заходи безпеки: подробиці

Надія Карбунар
glavcom.ua
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На Керченському мосту запроваджено безпрецедентні заходи безпеки: подробиці
Влада закликала росіян мати при собі оригінали документів для швидкого проходження ручного огляду.
фото з відкритих джерел

Підставою для рішення є указ президента Росії

Під час в'їзду на Керченський (Кримський) міст із боку Краснодарського краю РФ введено суцільний паспортний контроль. Про це заявив російський міністр транспорту Криму Олександр Овдієнко, пише «Крим. Реалії».

За його словами, підставами для такого рішення є указ президента РФ про введення підвищеного рівня реагування в Криму і Краснодарському краї РФ, а також рішення Антитерористичної комісії Темрюцького району і розпорядження глави Краснодарського краю РФ про безстрокове запровадження «жовтого» рівня терористичної загрози в краї, Темрюцькому районі та Керченському мосту.

Овдієнко закликав мати при собі оригінали документів для швидкого проходження ручного огляду.

Керченський міст стратегічно важливий як для постачання анексованого Криму, так і для постачання туди живої сили, техніки та озброєнь для бойових дій в Україні.

Нагадаємо, Росія оголосила в міждержавний розшук громадянина Грузії Олександра Інасарідзе та громадянина України Сергія Андрійченка. Їх звинувачують у причетності до вибуху на Кримському мосту у жовтні 2022 року.

Раніше очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов повідомив, що робота над підготовкою до знищення Кримського мосту триває. Українські захисники можуть знищити його вже цього року.

Як повідомлялося, Сили оборони України розробили план для повернення Криму під контроль України та знищення Кримського мосту.

До слова, російські правоохоронці звинувачують голову Служби безпеки України Василя Малюка в атаці на Кримський міст у 2023 році.

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Теги: Кримський міст Керченський міст міністр Крим

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