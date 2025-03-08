Командувач ВМС натякнув на підготовку нової атаки на Керченський міст

Керченський міст після однієї з атак

«Є така приказка: Бог любить трійцю», – сказав Неїжпапа

Командувач Військово-морських сил України Олексій Неїжпапа натякнув на можливу підготовку Сил оборони до нової атаки на Керченський міст. Попередні українські атаки послабили російську логістику. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на публікацію The Guardian.

У розмові з британським ЗМІ віце-адмірал Неїжпапа висловив оптимізм, що українській армії вдасться зруйнувати Керченський міст, який Росія незаконно побудувала для з'єднання своєї території з окупованим Кримом.

«Росіяни розуміють, що ми активно обговорюємо третю операцію. Є така приказка: Бог любить трійцю», – сказав він, посміхаючись.

За словами Неїжпапи, російські військові більше не можуть перевозити важкі вагони через залізничний міст після двох попередніх українських ударів, які пошкодили дорожню та залізничну структуру.

Керченський міст стратегічно важливий як для постачання анексованого Криму, так і для постачання туди живої сили, техніки та озброєнь для бойових дій в Україні.

Нагадаємо, Росія оголосила в міждержавний розшук громадянина Грузії Олександра Інасарідзе та громадянина України Сергія Андрійченка. Їх звинувачують у причетності до вибуху на Кримському мосту у жовтні 2022 року.

Раніше очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов повідомив, що робота над підготовкою до знищення Кримського мосту триває. Українські захисники можуть знищити його вже цього року.

Як повідомлялося, Сили оборони України розробили план для повернення Криму під контроль України та знищення Кримського мосту.

До слова, російські правоохоронці звинувачують голову Служби безпеки України Василя Малюка в атаці на Кримський міст у 2023 році.