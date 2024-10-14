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Хто підірвав Кримський міст? Росія назвала два прізвища

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Хто підірвав Кримський міст? Росія назвала два прізвища
Пошкоджений Кримський міст
фото з відкритих джерел

Вибух на Кримському мосту стався через сім місяців після повномасштабного вторгнення Росії в Україну

Росія оголосила в міждержавний розшук громадянина Грузії Олександра Інасарідзе та громадянина України Сергія Андрійченка. Їх звинувачують у причетності до вибуху на Кримському мосту у жовтні 2022 року. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Зокрема, російські правоохоронці порушили проти підозрюваних кримінальну справу за статтями про «теракт, що спричинив смерть людини», «незаконні придбання вибухових речовин» та «контрабанду вибухових речовин організованою групою». ЗМІ вказують, що у березні 2024 року московський суд заочно засудив Інасарідзе до тюремного терміну. Вантажівка, яка вибухнула на Кримському мосту, нібито належить його матері.

Вибух на Кримському мосту стався через сім місяців після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. 8 жовтня 2022 року на мосту вибухнула вантажівка.

За чотири дні після вибуху Федеральна служба безпеки Росії заявила, що в межах розслідування «організованого українською військовою розвідкою теракту» вона заарештувала п'ятьох громадян Росії і трьох громадян України та Вірменії, а також виявила співучасників, двоє з яких є громадянами Грузії. В офіційній заяві Служби безпеки Росії на той момент Олександр Інасарідзе згадувався як Сандро як Іносарідзе, а інша людина – як брокер, якого звуть Леван.

Як відомо, понад рік тому, 17 липня, Служба безпеки України атакувала морськими дронами власної розробки Sea Baby споруджений росіянами Кримський міст.

Тоді понад 20 годин безпілотники СБУ рухалися двома групами у напрямку цілі. Їм вдалося пройти непоміченими під носом у росіян та зруйнувати одну секцію мосту й суттєво пошкодити іншу. Ця спецоперація перерізала логістичну артерію, яка підживлювала російські війська на півдні України.

Зокрема, це була друга успішна атака СБУ на Кримський міст. Перша відбулася у жовтні 2022 року. Служба безпеки уразила міст з допомогою вантажівки начиненої вибухівкою.

Нагадаємо, очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов повідомив, що робота над підготовкою до знищення Кримського мосту триває. Українські захисники можуть знищити його вже цього року.

Раніше росіяни перекрили Керченський міст, бо бояться повтору ситуації, коли одна з  вантажівок чомусь вибухнула на мосту, відповідно роблять все для того, щоб максимально забезпечити безпеку на цьому об'єкті.

Як повідомлялося, Сили оборони України розробили план для повернення Криму під контроль України та знищення Кримського мосту.

До слова, російські правоохоронці звинувачують голову Служби безпеки України Василя Малюка в атаці на Кримський міст у 2023 році.

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Теги: Кримський міст росія суд вантажівки Крим

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