США розкритикували заяви Сі Цзіньпіна щодо неупередженості Китаю

На думку Білого дому, Пекін не враховує українську позицію

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі учора, 21 березня, розкритикував заяви китайського президента Сі Цзіньпіна про те, що Китай начебто є неупередженою стороною в російсько-українській війні. Про це пише «Європейська правда».

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Я не думаю, що можна обґрунтовано сприймати Китай як неупереджену країну в будь-якому випадку», – сказав Кірбі.

За його словами, КНР не засудила вторгнення Росії на територію України. Ба більше, Пекін не припинив купувати російську нафту та російські енергоносії.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Президент Сі вважав за потрібне прилетіти аж до Москви, жодного разу не поговорив з президентом Зеленським, не відвідав Україну, не поцікавився поглядом українців. І він, і його режим продовжують повторювати російську пропаганду про те, що це якась війна Заходу проти Росії, що це якась екзистенційна загроза. Як на мене, це просто купа нісенітниць», – підкреслив представник Білого дому.

Він закцентував, що про неупередженість Китаю можна було б говорити, якби країна була готова почути українську сторону й підтримувала б такі переговори між Києвом і Москвою, які б ураховували українські інтереси.

Нагадаємо, що 20 березня, Сі Цзіньпін прилетів до Путіна в Москву. Для очільника КНР це перший державний візит у РФ за чотири роки.

Путін та Сі Цзіньпін обговорили китайський «мирний план». Лідер Китаю назвав Путіна своїм «дорогим другом», а також побажав російському диктатору перемогти на наступних президентських виборах.

Будь ласка, читайте текст після реклами

До слова, 21 березня відбулася церемонія офіційної зустрічі Путіна та Сі в Георгіївській залі Великого Кремлівського палацу.