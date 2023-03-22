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США розкритикували заяви Сі Цзіньпіна щодо неупередженості Китаю

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
США розкритикували заяви Сі Цзіньпіна щодо неупередженості Китаю
Джон Кірбі
фото: Reuters

На думку Білого дому, Пекін не враховує українську позицію

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі учора, 21 березня, розкритикував заяви китайського президента Сі Цзіньпіна про те, що Китай начебто є неупередженою стороною в російсько-українській війні. Про це пише «Європейська правда».

«Я не думаю, що можна обґрунтовано сприймати Китай як неупереджену країну в будь-якому випадку», – сказав Кірбі.

За його словами, КНР не засудила вторгнення Росії на територію України. Ба більше, Пекін не припинив купувати російську нафту та російські енергоносії.

«Президент Сі вважав за потрібне прилетіти аж до Москви, жодного разу не поговорив з президентом Зеленським, не відвідав Україну, не поцікавився поглядом українців. І він, і його режим продовжують повторювати російську пропаганду про те, що це якась війна Заходу проти Росії, що це якась екзистенційна загроза. Як на мене, це просто купа нісенітниць», – підкреслив представник Білого дому.

Він закцентував, що про неупередженість Китаю можна було б говорити, якби країна була готова почути українську сторону й підтримувала б такі переговори між Києвом і Москвою, які б ураховували українські інтереси.

Нагадаємо, що 20 березня, Сі Цзіньпін прилетів до Путіна в Москву. Для очільника КНР це перший державний візит у РФ за чотири роки.

Путін та Сі Цзіньпін обговорили китайський «мирний план». Лідер Китаю назвав Путіна своїм «дорогим другом», а також побажав російському диктатору перемогти на наступних президентських виборах.

До слова, 21 березня відбулася церемонія офіційної зустрічі Путіна та Сі в Георгіївській залі Великого Кремлівського палацу.

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Теги: Китай путін Сі Цзіньпін війна США Україна

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