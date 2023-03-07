В Україні оголошена масштабна повітряна тривога

Негайно пройдіть в укриття цивільно захисту!

У багатьох областях України лунають сирени. Моніторингові групи повідомляють про зліт носія «Кинджалів» Міг-31Г.

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Негайно пройдіть в укриття цивільно захисту!

Карта повітряних тривог зараз виглядає так:

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Раніше повідомлялося, що Росія збільшила кількість ракетоносіїв у морі.

Нагадаємо, триває 377-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Основні зусилля окупанти зосереджують на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби українські воїни відбили на них понад 140 атак противника.