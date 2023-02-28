Сили ППО знищили два «Шахеди» біля Дніпра

Окупанти атакували Дніпропетровщину ударними БПЛА

Увечері 27 лютого у Дніпропетровській області прогриміли вибухи. Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив, що вибухи, які чули жителі області, – це робота ППО.

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Повітряне командування «Схід» поінформувало, що Дніпропетровщина була атакована ворожими дронами.

Українськими захисниками знищено два ворожих БПЛА.

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«…Противником застосовано ударні БПЛА, імовірно Shahed, в зоні відповідальності ПвК «Схід». Під час удару силами і засобами зенітних ракетних військ знищено два ворожі БПЛА в Дніпровському районі», – повідомляє ПвК «Схід».

Нагадаємо, у ніч на 27 лютого росіяни атакували Україну дронами. У результаті обстрілу у Хмельницькому пошкоджено низку будівель та є жертви. Голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій повідомив, що було завдано три удари по місту.

Внаслідок атаки загинули двоє рятувальників.

Раніше ровідка повідомляла, що Росія змінює тактику ракетних обстрілів.

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Російське командування постійно змінює напрямок удару по Україні іранськими дронами типу «Шахед». Вночі 27 лютого запуск вперше відбувся з Брянської області РФ.