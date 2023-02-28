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Сили ППО знищили два «Шахеди» біля Дніпра

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Сили ППО знищили два «Шахеди» біля Дніпра
РФ постійно змінює напрямок удару по Україні іранськими дронами
фото ілюстративне

Окупанти атакували Дніпропетровщину ударними БПЛА

Увечері 27 лютого у Дніпропетровській області прогриміли вибухи. Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив, що вибухи, які чули жителі області, – це робота ППО.

Повітряне командування «Схід» поінформувало, що Дніпропетровщина була атакована ворожими дронами.

Українськими захисниками знищено два ворожих БПЛА.

«…Противником застосовано ударні БПЛА, імовірно Shahed, в зоні відповідальності ПвК «Схід». Під час удару силами і засобами зенітних ракетних військ знищено два ворожі БПЛА в Дніпровському районі», – повідомляє ПвК «Схід».

Нагадаємо, у ніч на 27 лютого росіяни атакували Україну дронами. У результаті обстрілу у Хмельницькому пошкоджено низку будівель та є жертви. Голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій повідомив, що було завдано три удари по місту.

Внаслідок атаки загинули двоє рятувальників.

Раніше ровідка повідомляла, що Росія змінює тактику ракетних обстрілів.

Російське командування постійно змінює напрямок удару по Україні іранськими дронами типу «Шахед». Вночі 27 лютого запуск вперше відбувся з Брянської області РФ.

Теги: безпілотник Дніпро Дніпропетровщина окупанти війна

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