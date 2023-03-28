Росіяни зганьбилися новим фейком про українських «нацистів» (фото, відео)

Попри те, що «Z-воєнкори» зізналися в тому, що пропагандистський ролик провалився, МЗС Росії вперто стверджує, що ролик правдивий

Пропагандистські медіа і блогери, а також російський акаунт МЗС РФ в Twitter виклали ролик із спілкуванням начебто військових ЗСУ із жителькою Донбасу. Особливий акцент роблять на тому, що жінка була російськомовною і була у автомобілі із дитиною. Через це «військові» почали погрожувати та відкрили вогонь. Журналісти розібралися, що не так в цьому відео.

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На відео помітно, що «бійці» і, ображаючи, змусили показати документи. Причиною перевірки назвали погане водіння і начебто «підрізання» військової колони машин.

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«Мразота, правила дорожнього руху знаєш? Ти колону бачила? Ти людей бачила?» – звертається до героїні відео начебто один із «українських військових», вимагаючи у неї документи.

Коли жінка виконує його прохання, він називає її ім'я та вимагає, аби вона більше ніколи не потрапляла їм на очі. Коли та починає виправдовуватися, у відповідь лунають нові образи, зокрема щодо її російськомовності. Після цього починають лунати жіночі крики та постріли.

Чому фейк?

Багато людей звертають увагу на вельми неприродню поведінку водійки, яка постійно говорить сама з собою, немов із нею ще є хтось у машині, окрім маленької дитини. Зважаючи на плач малечі, вона навряд може відповісти «мамі».

Також на кадрах, де «військовий» відходить від зупиненого ним авто, можна побачити, як він стріляє по сусідніх кущах. Попри наявність характерного руху, схожого на віддачу від роботи автомата, звуку вистрілів не чути. Однак перед цим вони добре прослуховувалися, як і інші звуки з вулиці.

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Крім цього люди змогли упізнати місцевість по окремих характерних деталях. Дехто робить упор на вельми впізнавані гілки дерева, які вказують на конкретне місце поблизу Донецька.

Характерні гілки дерев скріншот відео

Інші ж, більш уважні, помітили на записі кілька електричних вишок, котрі дозволили віднайти місце зйомки на карті. Звісно ж, ним опинилася місцевість поблизу Донецька, однак на вже давно окупованих територіях, де українських бійців аж ніяк не може бути.

Вишки на відео скріншот відео

Вишки на карті

Конкретні координати зйомки

Місце зйомки фейку на карті

Також у мережі знайшлися спеціалісти із автомобілів, котрі підкреслюють криворукість пропагандистів щодо використання автомобілів. Зокрема, машина начебто «бійців ЗСУ» є характерною саме для Російської Федерації (за винятком, звісно, українського прапору, який спеціально для фейку начепили на заднє скло).

Цікаво і те, що окремі кремлівські пропагандисти визнали неправдивість відео, хоча початково теж розповсюджували його, сприйнявши за «чисту монету».

Але це не зупинило російське МЗС від публікації відео, де вони вкотре розганяють тезу про «нацизм» українців.

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На момент публікації цього матеріалу в «Главкомі» росіяни вже видалили фейк-відео зі сторінки МЗС.

Ролик отримав широке розповсюдження, і найбільший інтерес до нього проявила, звісно ж, російська аудиторія. Однак українці намагаються якомога швидше висміяти це відео і довести його неправдивість.

Нагадаємо, що нещодавно було викрито новий фейк російської пропаганди. На приватні профілі французьких політиків почали надходити листи нібито від українських військовослужбовців, які перебувають у Бахмуті і просять вплинути на Зеленського, який «кинув їх напризволяще».