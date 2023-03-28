Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Росіяни зганьбилися новим фейком про українських «нацистів» (фото, відео)

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Росіяни зганьбилися новим фейком про українських «нацистів» (фото, відео)
Російська пропаганда розповсюджує фейк, де «бійці ЗСУ» стріляють у російськомовну жінку з дитиною
скріншот з відео

Попри те, що «Z-воєнкори» зізналися в тому, що пропагандистський ролик провалився, МЗС Росії вперто стверджує, що ролик правдивий

Пропагандистські медіа і блогери, а також російський акаунт МЗС РФ в Twitter виклали ролик із спілкуванням начебто військових ЗСУ із жителькою Донбасу. Особливий акцент роблять на тому, що жінка була російськомовною і була у автомобілі із дитиною. Через це «військові» почали погрожувати та відкрили вогонь. Журналісти розібралися, що не так в цьому відео. 

На відео помітно, що «бійці» і, ображаючи, змусили показати документи. Причиною перевірки назвали погане водіння і начебто «підрізання» військової колони машин.

«Мразота, правила дорожнього руху знаєш? Ти колону бачила? Ти людей бачила?» – звертається до героїні відео начебто один із «українських військових», вимагаючи у неї документи.

Коли жінка виконує його прохання, він називає її ім'я та вимагає, аби вона більше ніколи не потрапляла їм на очі. Коли та починає виправдовуватися, у відповідь лунають нові образи, зокрема щодо її російськомовності. Після цього починають лунати жіночі крики та постріли.

Чому фейк?

Багато людей звертають увагу на вельми неприродню поведінку водійки, яка постійно говорить сама з собою, немов із нею ще є хтось у машині, окрім маленької дитини. Зважаючи на плач малечі, вона навряд може відповісти «мамі».

Також на кадрах, де «військовий» відходить від зупиненого ним авто, можна побачити, як він стріляє по сусідніх кущах. Попри наявність характерного руху, схожого на віддачу від роботи автомата, звуку вистрілів не чути. Однак перед цим вони добре прослуховувалися, як і інші звуки з вулиці.

Крім цього люди змогли упізнати місцевість по окремих характерних деталях. Дехто робить упор на вельми впізнавані гілки дерева, які вказують на конкретне місце поблизу Донецька.

Характерні гілки дерев
Характерні гілки дерев
скріншот відео

Інші ж, більш уважні, помітили на записі кілька електричних вишок, котрі дозволили віднайти місце зйомки на карті. Звісно ж, ним опинилася місцевість поблизу Донецька, однак на вже давно окупованих територіях, де українських бійців аж ніяк не може бути.

Вишки на відео
Вишки на відео
скріншот відео
Вишки на карті
Вишки на карті
Конкретні координати зйомки
Конкретні координати зйомки
Місце зйомки фейку на карті
Місце зйомки фейку на карті

Також у мережі знайшлися спеціалісти із автомобілів, котрі підкреслюють криворукість пропагандистів щодо використання автомобілів. Зокрема, машина начебто «бійців ЗСУ» є характерною саме для Російської Федерації (за винятком, звісно, українського прапору, який спеціально для фейку начепили на заднє скло).

Росіяни зганьбилися новим фейком про українських «нацистів» (фото, відео) фото 1
Росіяни зганьбилися новим фейком про українських «нацистів» (фото, відео) фото 2

Цікаво і те, що окремі кремлівські пропагандисти визнали неправдивість відео, хоча початково теж розповсюджували його, сприйнявши за «чисту монету».

Росіяни зганьбилися новим фейком про українських «нацистів» (фото, відео) фото 3
Росіяни зганьбилися новим фейком про українських «нацистів» (фото, відео) фото 4

Але це не зупинило російське МЗС від публікації відео, де вони вкотре розганяють тезу про «нацизм» українців.

Росіяни зганьбилися новим фейком про українських «нацистів» (фото, відео) фото 5

На момент публікації цього матеріалу в «Главкомі» росіяни вже видалили фейк-відео зі сторінки МЗС.

Ролик отримав широке розповсюдження, і найбільший інтерес до нього проявила, звісно ж, російська аудиторія. Однак українці намагаються якомога швидше висміяти це відео і довести його неправдивість.

Нагадаємо, що нещодавно було викрито новий фейк російської пропаганди. На приватні профілі французьких політиків почали надходити листи нібито від українських військовослужбовців, які перебувають у Бахмуті і просять вплинути на Зеленського, який «кинув їх напризволяще».

Читайте також:

Теги: росіяни фейк пропаганда

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В українському суспільстві точаться дискусії, чи слід закрити музей Булгакова в Києві
«Має право на життя». «Слуга народу» вступився за музей Булгакова
25 березня, 10:00
За словами Ігната, телеграм-канали, яка інформують про конкретний рух ракет та «шахідів», потребують особливого контролю.
Повітряні сили обіцяють карати за інформацію про рух ракет та «шахедів»
22 березня, 14:40
Українці дали гідну відсіч окупантам
Ситуація на фронті. Все навіть краще, ніж можна було очікувати
17 березня, 11:55
ЗСУ показали уламки збитих російських ракет (фото)
ЗСУ показали уламки збитих російських ракет (фото)
9 березня, 21:18
Росія сьогодні випустила по Україні місячний запас ракет – розвідка
Росія сьогодні випустила по Україні місячний запас ракет – розвідка
9 березня, 19:24
Голова Луганської ОВА констатує збільшення обстрілів з боку окупантів
Гайдай повідомив про нову тактику росіян на Луганщині
7 березня, 16:23
Кандидат на премію Дарвіна. Росіянин поліз на Ельбрус без екіпірування і замерз (відео)
Кандидат на премію Дарвіна. Росіянин поліз на Ельбрус без екіпірування і замерз (відео)
7 березня, 13:07
Білоруська армія ніколи не брала участь у воєнних діях
Силовик-опозиціонер оцінив можливості білоруської армії
3 березня, 09:31
Українських дітей запрошують до руху «Редан», який відомий організацією масових бійок з представниками інших субкультур
Інформаційна війна. Росіяни лякають Україну субкультурою аніме
1 березня, 12:02

Суспільство

День народження Дмитра Гнатюка: голос, що звучав у найкращих театрах світу
День народження Дмитра Гнатюка: голос, що звучав у найкращих театрах світу
На Хмельниччині перекинувся пасажирський автобус. Є травмовані
На Хмельниччині перекинувся пасажирський автобус. Є травмовані
Чому українці повертаються додому? Соціологи з'ясували головну причину
Чому українці повертаються додому? Соціологи з'ясували головну причину
У Хмельницькому з’явиться вулиця імені Дениса Монастирського
У Хмельницькому з’явиться вулиця імені Дениса Монастирського
Росіяни зганьбилися новим фейком про українських «нацистів» (фото, відео)
Росіяни зганьбилися новим фейком про українських «нацистів» (фото, відео)
Зірвані дахи та повалені дерева: в Україні вирує негода (фото)
Зірвані дахи та повалені дерева: в Україні вирує негода (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
160K
Росія чекає на початок переговорів. І навіть окреслила дату
114K
Утікає з країни? Митрополита Павла застукали у паспортному столі (відео)
30K
Зґвалтування неповнолітньої на Закарпатті: підозрюваних ізолювали від постраждалої
21K
У Києві пролунали вибухи: Кличко повідомив деталі
15K
Архімандрит Московського патріархату обізвав своїх вірян «стадом» (відео)
13K
Ядерна зброя РФ у Білорусі: Китай зробив заяву

Новини

США заявляють про створення трибуналу для Росії, деталі
Сьогодні, 07:56
Окупанти застосовують «сльозогінні» гранати і запустили 15 «Шахедів» – Генштаб
Сьогодні, 06:50
Залужний перевірив роботу самохідної артилерійської установки Paladin (відео)
Сьогодні, 04:28
Окупантам стає дедалі «спекотніше» у Маріуполі (відео)
Сьогодні, 04:00
Ворог здійснив нічну атаку на Україну (відео)
Сьогодні, 03:30
Хто в ООН намагається «зберегти лице» російському спорту? Роз'яснення
Сьогодні, 03:00

Прес-релізи

Стартував конкурс, за яким ветерани можуть отримати 1,5 мільйона гривень на відкриття та розвиток бізнесу
Стартував конкурс, за яким ветерани можуть отримати 1,5 мільйона гривень на відкриття та розвиток бізнесу
24 березня, 10:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту