«Листи з Бахмута». Викрито новий фейк російської пропаганди

Медіафахівці попереджають про нову російську провокацію

На приватні профілі французьких політиків почали надходити листи нібито від українських військовослужбовців, які перебувають у Бахмуті і просять вплинути на Зеленського, який «кинув їх напризволяще». Це чергова провокація росіян, які також очікують український контрнаступ. Про це «Главкому» розповів керівник Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Ігор Соловей.

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«По мірі провалів на фронті росіяни починають активізуватись на міжнародному майданчику і намагаються зруйнувати єдність щодо українського питання, – каже Соловей. – Такі операції тільки встигай відслідковувати».

Очікування контрнаступу буквально витає в повітрі. Саме тому західні посадовці через пресу здебільшого намагаються «кувати» підтримку допомоги Україні серед своїх співвітчизників. Але активізувалася і пропаганда росіян, ціль якої є абсолютно протилежною.

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Військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко відмітає закиди західної преси та російських пропагандистів щодо виснаженого стану української армії і задається риторичним питанням: якщо українські війська вже майже знищені під Бахмутом, то чому росіяни не користуються цим для наступу на луганському та запорізькому напрямках?

Російські загарбники намагаються просуватися з околиць до центру Бахмута, але українські військові тримають оборону та стримують ворожі штурми. Командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський заначив, що українські захисники постійно знищують російську техніку, живу силу противника та ворожі склади на Бахмутському напрямку.

Нагадаємо, що військовий експерт назвав найкращий час для контрнаступу.

До слова, Міноборони України розкрило, хто керує обороною Бахмута. Міноборони також вказало на два важливі аспекти, завдяки яким фортеця Бахмут тримається.