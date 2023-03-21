Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

«Листи з Бахмута». Викрито новий фейк російської пропаганди

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
«Листи з Бахмута». Викрито новий фейк російської пропаганди
Росіяни намагаються зруйнувати світову єдність щодо українського питання
фото з відкритих джерел

Медіафахівці попереджають про нову російську провокацію

На приватні профілі французьких політиків почали надходити листи нібито від українських військовослужбовців, які перебувають у Бахмуті і просять вплинути на Зеленського, який «кинув їх напризволяще». Це чергова провокація росіян, які також очікують український контрнаступ. Про це «Главкому» розповів керівник Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Ігор Соловей. 

«По мірі провалів на фронті росіяни починають активізуватись на міжнародному майданчику і намагаються зруйнувати єдність щодо українського питання, – каже Соловей. –  Такі операції тільки встигай відслідковувати».

Очікування контрнаступу буквально витає в повітрі. Саме тому західні посадовці через пресу здебільшого намагаються «кувати» підтримку допомоги Україні серед своїх співвітчизників. Але активізувалася і пропаганда росіян, ціль якої є абсолютно протилежною.

Військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко відмітає закиди західної преси та російських пропагандистів щодо виснаженого стану української армії і задається риторичним питанням: якщо українські війська вже майже знищені під Бахмутом, то чому росіяни не користуються цим для наступу на луганському та запорізькому напрямках?

Російські загарбники намагаються просуватися з околиць до центру Бахмута, але українські військові тримають оборону та стримують ворожі штурми. Командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський заначив, що українські захисники постійно знищують російську техніку, живу силу противника та ворожі склади на Бахмутському напрямку.

Нагадаємо, що військовий експерт назвав найкращий час для контрнаступу

До слова, Міноборони України розкрило, хто керує обороною Бахмута. Міноборони також вказало на два важливі аспекти, завдяки яким фортеця Бахмут тримається.

Читайте також: Контрнаступ – на Паску? Росіяни вже готуються до поразки
Теги: ЗСУ контрнаступ провокація пропаганда

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українські захисники так само захищають кіберпростір, як і рідну землю
Хто зараз виграє у російсько-українській кібервійні
22 лютого, 13:39
Кремль починає втрачати ідеї для пропаганди
Кремль починає втрачати ідеї для пропаганди
10 березня, 10:06
На ворожому складі пожежа і детонують боєприпаси
Українські воїни влаштували окупантам на Луганщині фаєр-шоу (відео)
11 березня, 08:45
Україна повернеться до Маріуполя, переконаний Залужний
Залужний анонсував звільнення Маріуполя
25 лютого, 10:00
ЗСУ відбили 170 атак противника на п’яти напрямках – Генштаб
ЗСУ відбили 170 атак противника на п’яти напрямках – Генштаб
2 березня, 06:18
Росіяни атакують Україну новим типом бомб: Ігнат розповів деталі
Росіяни атакують Україну новим типом бомб: Ігнат розповів деталі
5 березня, 14:41
ЗСУ знищили моторні човни з російськими диверсантами
ЗСУ знищили моторні човни з російськими диверсантами
6 березня, 13:43
Інспектор сумнівався, що захисники України зможуть ефективно протистояти російським окупантам
Міністр оборони Німеччини звільнить топгенерала, який сумнівався в потенціалі ЗСУ – Bild
13 березня, 22:18
Противник намагається прорвати оборону ЗСУ на кількох напрямках
Противник намагається прорвати оборону ЗСУ на кількох напрямках
13 березня, 18:26

Суспільство

Підготовка до нового опалювального сезону. Радник прем'єра назвав головну умову
Підготовка до нового опалювального сезону. Радник прем'єра назвав головну умову
«Листи з Бахмута». Викрито новий фейк російської пропаганди
«Листи з Бахмута». Викрито новий фейк російської пропаганди
Набуття українського громадянства: Рада схвалила три іспити
Набуття українського громадянства: Рада схвалила три іспити
Україна повернула 15 викрадених Росією дітей
Україна повернула 15 викрадених Росією дітей
Флешмоб зі скакалкою: українці активно підтримують дівчинку з Франківська (відео)
Флешмоб зі скакалкою: українці активно підтримують дівчинку з Франківська (відео)
Хвилина мовчання: згадаймо бойового медика Ігоря Філімонова
Хвилина мовчання: згадаймо бойового медика Ігоря Філімонова

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
45K
Скандал через вірусне відео з Івано-Франківська: дівчинку зі скакалкою засудив її навчальний заклад
42K
Путін на колінах. Чому українці повелись на відвертий фейк
21K
У Криму вибухи та стрілянина
18K
Путін дивно поводився на зустрічі із Сі Цзіньпіном (відео)
14K
Стало відомо, хто замінить Забродського у Верховній Раді
13K
21 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони

Новини

Наступ росіян біля Авдіївки: аналітики ISW спрогнозували результати (мапа)
Сьогодні, 07:23
Колишньому керівнику СБУ в Харківській області загрожує довічне ув'язнення
Вчора, 14:45
Командувач ЗСУ розповів, яким має бути завершення війни з Росією
Вчора, 12:30
Атака дронами та реакція Байдена на ордер Путіну: головні новини ночі
18 березня, 07:30
На Луганщині окупанти розпочали тотальну мобілізацію населення – Генштаб
18 березня, 06:39
Росіяни вдарили ракетами по житловому комплексу у Запоріжжі
18 березня, 05:41

Прес-релізи

В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
7 березня, 16:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту