Головна Думки вголос Остап Дроздов
search button user button menu button
Остап Дроздов Журналіст

Путін на колінах. Чому українці повелись на відвертий фейк

glavcom.ua
Це зображення згенероване нейромережею
фото з відкритих джерел

Українці мають тренувати критичне мислення

Можливо, я забагато хочу від людей, але масово поширювати фантазійний мем, створений нейромережею, та ще й із серйозним виглядом прицмокувати на тему «путін припав на коліна перед Сі» – це дебілкувато досить. Збиткуватися над ворогом – безсумнівно, захоплююче заняття, але відрізняти віртуал від реалу – ознака критичного мислення, і якраз воно відрізняє зріле суспільство переможців від сопливого натовпу інфантилів.

Можливо, в такий спосіб групова психіка вводить собі наркоз. Бо ця китайсько-російська здибанка нічого доброго не віщує. Сам факт рукостискання двох ядерних імператорів – то є зле. Візит триватиме аж 3 дні. Запобігаючи імовірним наслідкам, Захід максимально ускладнив цей вояж пекінського до московського. Передусім – ордером на арешт путіна. Для Сі це фактично обертається ультиматимумом: будь-яка форма військової допомоги тягне на співучасть.

Критично важливі речі вирішуються нині-завтра. Сподіватимемося, все-таки спрацюють превентивні заходи Заходу щодо недопущення китайської допомоги путіну. Бо якщо це станеться, то нейромережа намалює не одну апокаліптичну картинку.

Путін на колінах. Чому українці повелись на відвертий фейк фото 1

Найкращий варіянт – аби Китай не вийшов за рамки «миротворця». Аби Сі сказав: «Ти сам поліз в Україну – сам і вилазь». Бажано з дедлайном. Яко варіянт – Китай почне шантажувати США на предмет: ми не підтримуємо путіна, а ви не підтримуєте Тайвань.

Купа сценаріїв, проте нема сенсу фантазувати. Дасться чути завтра-післязавтра.

Читайте також: Павло Клімкін: Китайці почали перейменовувати російські міста на мапах
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Китай путін арешт українці Тайвань

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росіяни не зупиняют спроби перекласти відповідальність за свої злочини на інші країни
Як російські дипломати поширюють дезінформацію в ОБСЄ
18 березня, 14:02
Сьогодні завдання Сігала: спотворювати факти і вводити в оману людей, які виросли на його фільмах
Голлівудська зірка Стівен Сігал, що продався Путіну, виступив із химерною заявою
14 березня, 14:17
Новий курс долара та індексація пенсій: на що чекати в березні
Новий курс долара та індексація пенсій: на що чекати в березні
27 лютого, 07:51
«Укрпошта» влаштувала світлове шоу з посланням до Путіна (фото, відео)
«Укрпошта» влаштувала світлове шоу з посланням до Путіна (фото, відео)
24 лютого, 09:37
Вільям Бернс розповів, що ЦРУ допомогло захистити Україну
Розвіддані США допомогли українським воякам у боях – глава ЦРУ
26 лютого, 10:38
Наслідки ракетних атак по Україні, Лукашенко ввів смертну кару. Головне за 9 березня
Наслідки ракетних атак по Україні, Лукашенко ввів смертну кару. Головне за 9 березня
9 березня, 21:04
Засудили через зізнання у вбивстві українця: окупант отримав термін за «фейки про армію»
Засудили через зізнання у вбивстві українця: окупант отримав термін за «фейки про армію»
16 березня, 23:24
Розвідка пояснила, навіщо лідер Китаю приїхав до Путіна
Розвідка пояснила, навіщо лідер Китаю приїхав до Путіна
Вчора, 19:17
Путін висадився у Маріуполі. Кремль почав ліпити з воєнного злочинця «сміливого лідера»
Путін висадився у Маріуполі. Кремль почав ліпити з воєнного злочинця «сміливого лідера»
19 березня, 06:10

Остап Дроздов

Путін на колінах. Чому українці повелись на відвертий фейк
Путін на колінах. Чому українці повелись на відвертий фейк
Грузія у небезпеці. Країну заполонили росіяни
Грузія у небезпеці. Країну заполонили росіяни
Справжня мета візиту Байдена
Справжня мета візиту Байдена
Чому Росія це не імперія, а лише її імітація
Чому Росія це не імперія, а лише її імітація
Росія – унікальний приклад антиімперії
Росія – унікальний приклад антиімперії
Календарна реформа. Що не так з рішенням греко-католиків
Календарна реформа. Що не так з рішенням греко-католиків

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
41K
Путін та Сі Цзіньпін обговорили китайський «мирний план»: деталі
24K
Скандал через вірусне відео з Івано-Франківська: дівчинку зі скакалкою засудив її навчальний заклад
20K
У Криму вибухи та стрілянина
19K
Візит Сі Цзіньпіна. Російські еліти в безвихідному становищі
17K
Масштабна повітряна тривога тривала майже дві години
16K
Путін дивно поводився на зустрічі із Сі Цзіньпіном (відео)

Новини

Наступ росіян біля Авдіївки: аналітики ISW спрогнозували результати (мапа)
Сьогодні, 07:23
Колишньому керівнику СБУ в Харківській області загрожує довічне ув'язнення
Вчора, 14:45
Командувач ЗСУ розповів, яким має бути завершення війни з Росією
Вчора, 12:30
Атака дронами та реакція Байдена на ордер Путіну: головні новини ночі
18 березня, 07:30
На Луганщині окупанти розпочали тотальну мобілізацію населення – Генштаб
18 березня, 06:39
Росіяни вдарили ракетами по житловому комплексу у Запоріжжі
18 березня, 05:41

Прес-релізи

В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
7 березня, 16:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту