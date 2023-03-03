Силовик-опозиціонер оцінив можливості білоруської армії

Білоруська армія ніколи не брала участь у воєнних діях

Білоруський опозиціонер: Якщо буде наказ, білоруси підуть воювати. Але закінчиться це плачевно

У випадку мобілізації Білорусь зможе призвати приблизно 300 тис. осіб. Про це в інтерв'ю з «Главкомом» заявив білоруський опозиціонер Олександр Азаров.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Опозиціонер нагадав, що білоруська армія налічує 45 тис. осіб і ніколи не брала участь у воєнних діях.

«Яке вже в них там буде озброєння та його якість – це інше питання. Є більш-менш боєздатні сили спеціальних операцій. Якщо брати контрактників, то їх приблизно тисяча, а всі сили спецоперацій налічують десь 5,5 тис. – це вже хоч якась сила», – розповів Азаров.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Створення спільного угрупування військ означає, що буде створений спільний штаб, де, звичайно ж, керуватимуть росіяни. З огляду на те, як Росія веде війну, то вона й беззбройних може відправити за принципом «зброю знайдете на іншій стороні».

Олександр Азаров додав, що спілкувався з білоруськими військовослужбовцями, у яких є родичі в Україні. Він розповів, що через це білоруси не хочуть воювати з Україною, проте якщо буде наказ, то білоруси підуть на війну, бо звикли виконувати накази.

«Але, думаю, закінчиться це для білоруської армії плачевно. Лукашенко це теж розуміє. Проте якусь шкоду українській армії білоруські війська принести зможуть», – додав опозиціонер.

Білоруський опозиціонер заявив, що білоруська армія потрібна Путіну лише для кількості військових: для диктатора РФ важливі не кількість та якість озброєння, а солдатське м‘ясо, яке можна витратити.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зазначимо, що білоруська опозиція анонсувала нові диверсії проти режиму Лукашенка.