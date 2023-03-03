Головна Світ Політика
search button user button menu button

Силовик-опозиціонер оцінив можливості білоруської армії

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Силовик-опозиціонер оцінив можливості білоруської армії
Білоруська армія ніколи не брала участь у воєнних діях
фото з відкритих джерел

Білоруський опозиціонер: Якщо буде наказ, білоруси підуть воювати. Але закінчиться це плачевно

У випадку мобілізації Білорусь зможе призвати приблизно 300 тис. осіб. Про це в інтерв'ю з «Главкомом» заявив білоруський опозиціонер Олександр Азаров.

Опозиціонер нагадав, що білоруська армія налічує 45 тис. осіб і ніколи не брала участь у воєнних діях. 

«Яке вже в них там буде озброєння та його якість – це інше питання. Є більш-менш боєздатні сили спеціальних операцій. Якщо брати контрактників, то їх приблизно тисяча, а всі сили спецоперацій налічують десь 5,5 тис. – це вже хоч якась сила», – розповів Азаров.

Створення спільного угрупування військ означає, що буде створений спільний штаб, де, звичайно ж, керуватимуть росіяни. З огляду на те, як Росія веде війну, то вона й беззбройних може відправити за принципом «зброю знайдете на іншій стороні».

Олександр Азаров додав, що спілкувався з білоруськими військовослужбовцями, у яких є родичі в Україні. Він розповів, що через це білоруси не хочуть воювати з Україною, проте якщо буде наказ, то білоруси підуть на війну, бо звикли виконувати накази. 

«Але, думаю, закінчиться це для білоруської армії плачевно. Лукашенко це теж розуміє. Проте якусь шкоду українській армії білоруські війська принести зможуть», – додав опозиціонер.  

Білоруський опозиціонер заявив, що білоруська армія потрібна Путіну лише для кількості військових: для диктатора РФ важливі не кількість та якість озброєння, а солдатське м‘ясо, яке можна витратити.

Зазначимо, що білоруська опозиція анонсувала нові диверсії проти режиму Лукашенка.

Читайте також інтерв'ю: Вибухи на аеродромі «Мачулищі». Опозиціонер Олександр Азаров пояснює, що відбувається у Білорусі

Теги: Білорусь росія Олександр Лукашенко армія опозиція росіяни Олександр Азаров

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Путін – закомплексована і явно нещасна людина, не здатна до емпатії»
«Свідки Путіна». Факти, які не врахували іноземні розвідки
16 лютого, 14:13
Українських дітей запрошують до руху «Редан», який відомий організацією масових бійок з представниками інших субкультур
Інформаційна війна. Росіяни лякають Україну субкультурою аніме
1 березня, 12:02
Росіяни продають викрадених в Україні дітей у порнобізнес
Росіяни продають викрадених в Україні дітей у порнобізнес
2 лютого, 20:56
Літак, який збили ЗСУ, схожий на штурмовик Су-25
ЗСУ збили російський штурмовик в районі Бахмута (відео)
11 лютого, 18:34
Олег Царьов усю свою політичну кар'єру підтримував ідеї «русского мира»
Зрадник Царьов запропонував ударити ядеркою по дітях та жінках в Україні (відео)
11 лютого, 22:05
Після дев’яти місяців боїв в Україні російська армія втратила майже 40% танків
Аналітики ISW вказали, що зруйнує плани Росії вести великий наступ
16 лютого, 06:27
Шольц закликав союзників негайно передати Україні танки
Шольц закликав союзників негайно передати Україні танки
17 лютого, 17:24
Харків залишається українським, але окупанти поширюють фейки про його захоплення
«Уже захопили Харків і дійшли до Банкової». Синєгубов розповів про логіку російських фейків
25 лютого, 17:09
Росія перекидає в Україну додаткові сили – Генштаб
Росія перекидає в Україну додаткові сили – Генштаб
27 лютого, 18:32

Політика

Пішов по стопах Токаєва? Банкова припустила, навіщо Лукашенко їздив до Китаю
Пішов по стопах Токаєва? Банкова припустила, навіщо Лукашенко їздив до Китаю
Силовик-опозиціонер оцінив можливості білоруської армії
Силовик-опозиціонер оцінив можливості білоруської армії
Пентагон розкрив, чи дає Україні дані про цілі в Росії
Пентагон розкрив, чи дає Україні дані про цілі в Росії
Аналітики ISW пояснили, про що свідчить інцидент у Брянській області
Аналітики ISW пояснили, про що свідчить інцидент у Брянській області
Президент Сербії натякнув, що готовий припинити підтримку РФ, але за однієї умови – Politico
Президент Сербії натякнув, що готовий припинити підтримку РФ, але за однієї умови – Politico
Білий дім розкрив деталі майбутніх перемовин Байдена з Шольцем
Білий дім розкрив деталі майбутніх перемовин Байдена з Шольцем

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
23K
Путін скликає екстрене засідання Ради безпеки РФ
16K
Лукашенко повністю готовий для вторгнення в Україну – білоруський опозиціонер
9402
Переворот у Молдові: норвезькі ЗМІ розкрили план Путіна
7445
Російські фейки про події в Брянській області: військові звернулися до українців
6057
У Підмосков’ї прогримів потужний вибух (відео)
4603
Атака росіян на Запоріжжя. Жахливі кадри з місця подій та дані про постраждалих

Новини

Чи вдасться США повернути Росію у договір щодо ядерної зброї: оцінка ISW
Сьогодні, 07:45
У Бахмуті досі залишаються близько 5 тис. людей (фото)
Сьогодні, 07:24
Пригожин заявив, що у «Вагнері» не лишилося жодного серба
Вчора, 06:48
Як Кремль використовує візит Лукашенка до Китаю: оцінка ISW
1 березня, 06:22
Навіщо Путін призупинив договір про ядерну зброю: пояснення ISW
28 лютого, 06:54
Путін віддав хід війни в Україні під контроль міноборони РФ – ISW
27 лютого, 06:49

Прес-релізи

Українські освітяни створили навчальну платформу-комп'ютерну гру для школярів
Українські освітяни створили навчальну платформу-комп'ютерну гру для школярів
2 березня, 10:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту