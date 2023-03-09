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ЗСУ показали уламки збитих російських ракет (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ показали уламки збитих російських ракет (фото)
фото: Повітряні сили

Силам ППО вдалося знищити ракети «Калібр» та Х-101

Повітряні сили ЗСУ оприлюднили фото уламків збитих над Україною російських ракет. Захисникам вдалося нейтралізувати ракети «Калібр» та Х-101.  Про це повідомляє пресслужба Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

«Уламки російських крилатих ракет «Калібр» та Х-101, збити 9 березня 2023 року протиповітряною обороною Повітряних Сил Збройних Сил України», – йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, у ніч з 8 на 9 березня російські терористи здійснили масовану ракетну атаку по Україні. Зокрема росіяни випустили по Україні шість гіперзвукових ракет Х-47 «Кинджал». Всього окупанти випустили по країні 81 ракету. Силам оборони вдалося знищити тільки 34. Крім того, ворог застосував безпілотники – із восьми знищено чотири.

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Теги: окупанти Telegram ворог росіяни ракета

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