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Військові на півдні знищили понад 100 окупантів і кілька установок C-400

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Військові на півдні знищили понад 100 окупантів і кілька установок C-400
фото з відкритих джерел

Ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 370 вогневих завдань

Збройні сили України за добу завдали 13 авіаударів по позиціях ворога, а ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 370 вогневих завдань. Ліквідовано 108 окупантів. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

Унаслідок злагодженої роботи ЗСУ російська армія втратила на півдні:

  • 5 танків;
  • 3 реактивні системи залпового вогню «Град»;
  • 15 одиниць автобронетехніки;
  • 10 гаубиць і гармат важкої артилерії;
  • 1 важкий міномет;
  • 2 пускові установки С-400;
  • 1 радіолокатор наведення до С-300;
  • 2 склади ворожих боєприпасів у Миколаївському районі.

В акваторії Чорного моря корабельне угруповання ворожих сил складається з більше десятка кораблів і катерів. На бойовому чергуванні - 2 ракетоносії в готовності до пуску 16 крилатих ракет «Калібр».

Нагадаємо, за минулу добу українські захисники ліквідували близько 460 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищено приблизно 50 610 рашистів.

Триває сто дев’яносто сьома доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Постійно веде повітряну розвідку БпЛА, продовжує вживати заходів щодо покращення логістичного забезпечення своїх військ.

Теги: армія війна ЗСУ окупанти

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