Головна Новини
search button user button menu button

Щасливчик та невдаха: як прикордонник полонив командира авіації рашистів (фото)

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Щасливчик та невдаха: як прикордонник полонив командира авіації рашистів (фото)
У Держприкордонслужбі розповіли історію героїчного колеги-Щасливчика
фото: Держприкордонслужба

Ворожа авіація мала викрити позиції ЗСУ, однак втрапила на мужніх українських бійців

Пресслужба Державної прикордонної служби України на своїй сторінці в Facebook розповіла історію, як страж кордону з колегами полонили льотчика-командира авіачастини загарбників.  

Перший місяць війни боєць з позисним Щасливчик разом із побратимами зі Збройних Сил України, Нацгвардії та інших складових Сил оборони України захищали кордон на півдні України та не давали окупантам просунутись. Одного березневого дня захисники збили ворожий винищувач Су-30СМ. Екіпаж катапультувався: одного з військових РФ затримала група бійців на чолі зі «Щасливчиком», а другого – Сили оборони України.  

«Затриманий Щасливчиком льотчик виявився командиром авіаційної частини, що дислокується в окупованому Росією Криму. Винищувач мав викрити позиції українських військових та місця дислокації засобів ППО, але провалив завдання завдяки нашим захисникам», – йдеться в повідомленні.  

3 фото
На весь екран

За захист державного суверенітету прикордонника відзначено почесним нагрудним знаком «За заслуги перед Збройними Силами України».

Щасливчик та невдаха: як прикордонник полонив командира авіації рашистів (фото) фото 1

Як повідомляється, вже понад 10 років прикордонник із позивним Щасливчик служить у лавах Держприкордонслужби. 

Нагадаємо, раніше стало відомо, як український «Бук» збив ворожий літак без жодного пострілу.

Читайте також:

Теги: авіація кордон льотчик винищувач

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Партизанам небезпечно діяти самотужки, необхідно співпрацювати зі спецслужбами
Як правильно партизанити. Герой України дав пораду українцям на окупованій території
7 липня, 07:00
Про смерть бійця стало відомо напередодні
Загинув 28-річний Герой України – льотчик Олександр Кукурба
27 липня, 19:18
Підрозділ Ярослава Мельника пів року протистояв ворогу на Харківщині
Герой України розповів, як збив російський літак без жодної ракети
4 вересня, 11:20

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
233K
У кількох областях прогриміли вибухи
80K
«Слишком бестолково все делаем»: Царьов визнав, що Росія програє 
80K
Зустріч Путіна та Зеленського. Кремль назвав нову умову
65K
Саакашвілі з в'язниці повідомив погані новини для країни-терористки РФ
48K
В Україні масштабна повітряна тривога (мапа)
37K
Сміялися і дивно поводились. Путін, Шойгу та Герасимов з'явились на військових навчаннях

Новини

Окупанти панікують і визнають: ЗСУ на Харківщині перейшли в наступ
Сьогодні, 16:10
У центрі окупованого Бердянська прогримів вибух (фото)
Сьогодні, 15:07
Щасливчик та невдаха: як прикордонник полонив командира авіації рашистів (фото)
Сьогодні, 14:50
Порошенко з волонтерами за пів року допоміг ЗСУ на $46 млн
Сьогодні, 13:39
Українські воїни відбили наступ ворога на п’ятьох напрямках
Сьогодні, 07:17
П'ять хороших новин дня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
Вчора, 21:02

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту