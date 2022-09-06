Щасливчик та невдаха: як прикордонник полонив командира авіації рашистів (фото)

Ворожа авіація мала викрити позиції ЗСУ, однак втрапила на мужніх українських бійців

Пресслужба Державної прикордонної служби України на своїй сторінці в Facebook розповіла історію, як страж кордону з колегами полонили льотчика-командира авіачастини загарбників.

Перший місяць війни боєць з позисним Щасливчик разом із побратимами зі Збройних Сил України, Нацгвардії та інших складових Сил оборони України захищали кордон на півдні України та не давали окупантам просунутись. Одного березневого дня захисники збили ворожий винищувач Су-30СМ. Екіпаж катапультувався: одного з військових РФ затримала група бійців на чолі зі «Щасливчиком», а другого – Сили оборони України.

«Затриманий Щасливчиком льотчик виявився командиром авіаційної частини, що дислокується в окупованому Росією Криму. Винищувач мав викрити позиції українських військових та місця дислокації засобів ППО, але провалив завдання завдяки нашим захисникам», – йдеться в повідомленні.

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За захист державного суверенітету прикордонника відзначено почесним нагрудним знаком «За заслуги перед Збройними Силами України».

Як повідомляється, вже понад 10 років прикордонник із позивним Щасливчик служить у лавах Держприкордонслужби.

Нагадаємо, раніше стало відомо, як український «Бук» збив ворожий літак без жодного пострілу.