Нацрада просить українських журналістів не робити російських опозиціонерів героями ефірів

«Те, що відбулося між нами і Росією, – проблема на дуже багато десятиліть, на століття…»

Російські ліберали не завжди розуміють те, чим є Україна. Окремих інтелектуалів можна послухати, можна дискутувати, але робити їх героями українських ефірів сьогодні дуже неправильно. Про це голова Національна рада з питань телебачення та радіомовлення Ольга Герасим’юк заявила в інтерв’ю «Главкому».

«Російські ліберали, якими б вони не були лібералами, все-таки, як на мене, не завжди до кінця приймають те, чим є Україна. Принаймні, таких яскравих прикладів, як не прикро, одиниці. Окремих інтелектуалів можна послухати, можна з ними дискутувати, але робити їх героями наших ефірів сьогодні дуже неправильно. Вони не мають бути індульгенцією для Росії. І деякі російські журналісти, до яких я маю повагу, теж це розуміють. Вони як молекула в цьому величезному організмі і їм доведеться перестраждати за всіх, і вони це приймають як свою карму. Мені таких людей дуже шкода. «Простите нас, мы же не хотели, что мы могли сделать?..» Думаю, що могли щось. Ми й вони – це два різних світи, два різних мислення», – розповіла вона.

Наразі на офіційному рівні в Міноборони висловлюють думки, що на час війни треба накласти табу на коментарі так званих ліберальних російських політиків та експертів, які виступають проти війни. Мовляв, таким чином можемо викликати емпатію до «правильних» росіян. Герасим’юк прокоментувала таку пропозицію.

«Це дуже болюча тема. Те, що відбулося між нами і Росією, – проблема на дуже багато десятиліть, на століття… Приблизним прикладом може служити доля німецького народу, і як він свого часу вийшов, виріс з цієї проблеми. Напевно, треба цей досвід на майбутнє також вивчити, хоча все ж є відмінності. Як людина, що має кількох друзів серед порядних росіян, я сама для себе вирішую це питання. Зараз в Європі поширюють наратив – «а як же бути з хорошими росіянами?» Можливо, під це швиденько можна буде зняти якісь санкції.

Росія й сама робить провокації, щоб розтопити лід в серцях цілого світу щодо росіян. Нещодавня акція в прямому ефірі з нібито випадковою заявою дівчини з плакатом проти війни – з того ряду. Принаймні, я би не робила росіян героями наших ефірів. А на майбутнє – це довга філософська розмова…», – сказала Герасим’юк.

Нагадаємо, під час ефіру програми «Врємя» на російському пропагандистському «Першому каналі» у кадрі, просто за спиною в одіозної телеведучої Катерини Андрєєвої, з'явилась працівниця каналу Марія Овсяннікова антивоєнним плакатом. На ватмані було написано: «Зупиніть війну. Не вірте пропаганді. Тут вам брешуть». Жінка й сама вигукувала «Зупиніть війну!» та «Ні війні!».

Працівниця російського пропагандистського «Першого каналу» Марія Овсяннікова, яка стала відомою після своєї сумнівної акції протесту проти війни, почала в ефірі європейських ЗМІ пропагувати скасування санкцій проти Росії.

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