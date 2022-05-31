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    У світі

    Окупанти вивозять українців до Росії, аби вирішити серйозну проблему, – правозахисник

    Окупанти вивозять у фільтраційні табори українців для того, аби набрати в них людей для кремлівських судилищ - Окупанти вивозять українців до Росії, аби вирішити серйозну проблему, – правозахисник
    Окупанти вивозять у фільтраційні табори українців для того, аби набрати в них людей для кремлівських судилищ
    фото: «Цензор»

    Кремль намагається компенсувати катастрофічний спад населення РФ депортованими українцями

    Рашисти вивозять українців на територію країни-агресора для того, аби змусити їх залишитися в Росії і отримати громадянство цієї країни. Про це російський громадський діяч Михайло Савва, який займається документування рашистських воєнних злочинів в Україні, розповів у інтерв’ю виданню «Настоящєє врємя».

    Він пояснив, що Росія переживає справжню демографічну катастрофу: «На 600 тисяч людей на рік зменшується населення цієї країни».

    Тож депортацією українців Кремль намагається приховати серйозне зниження кількості населення в країні. Для цього окупанти примушують українців отримувати громадянство РФ, спеціально заганяючи депортованих громадян у безвихідь.

    Крім того, російські влади потрібні українці для проведення «судові» процеси. Савва зазначив, що, за його інформацією, існує цілий план – «не менш ніж 200 кримінальних справ щодо так званих злочинів проти народу Донбасу». Зараз окупанти намагаються знайти людей для цих процесів серед громадян України, які потрапили у спеціальні фільтраційні табори.

    «Те саме, до речі, робиться зараз із українськими військовополоненими. Їх, як говорять тюремною мовою, пресують для того, щоб добитися показань та ініціювати ці кримінальні справи», – пояснив російський правозахисник.

    Нагадаємо, що вимушеними учасниками таких «судів» можуть стати захисники «Азовсталі», яких планують обміняти після винесення «вироків» путінськими судами.

    Теги: росія окупанти суд війна Україна депортація окупація #stoprussia
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    Окупанти вивозять українців до Росії, аби вирішити серйозну проблему, – правозахисник