Шостий пакет санкцій: МЗС закликає Європу готувати нові обмеження проти РФ

Через опір Угорщини щодо нафтового ембарго схвалення шостого пакета санкцій затягнулося в часі

Міністерство закордонних справ України вітає надання Європейською Радою зеленого світла на шостий пакет санкцій ЄС проти Росії, який включає важливе рішення про запровадження ембарго на купівлю російської нафти. Про це йдеться у заяві українського дипломатичного відомства.

«Україна працювала на всіх рівнях, щоб шостий санкційний пакет став реальністю... Україна спрацювала в цьому випадку як єдина злагоджена команда. Нафтове ембарго прискорить зворотний відлік до краху російської економіки і військової машини», - заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Водночас МЗС розчарований позицією Угорщини щодо нафтового ембарго, яка вилилася в те, що обмеження не стосується поставок за трубопроводами. Тим не менш, Київ сподівається, що вже до кінця року Росія втратить до 90% свого нафтового експорту до Європи.

«МЗС України закликає ЄС негайно приступити до підготовки сьомого пакета санкцій проти РФ, який включатиме заборону на інші види російського експорту та інші обмежувальні заходи. Українська сторона вже передала відповідні пропозиції», - йдеться в заяві.

Нагадаємо, Європейський Союз узгодив шостий пакет санкцій. У санкційний пакет, зокрема, входить заборона експорту російської нафти морем зі збереженням експорту трубопроводами.

Водночас Євросоюз звільнив Угорщину від заборони імпортувати російську нафту. Як відомо, Угорщина до останнього залишалася противником введення нових санкцій проти Росії. Орбан неодноразово вимагав від країн-партнерів енергетичних гарантій для своєї держави і, врешті решт, досягнув того, що ембарго не стосуватиметься трансферу нафти через трубопроводи.

За даними Bloomberg, Росія може втратити близько $10 мільярдів на рік через ембарго Євросоюзу на постачання російської нафти.

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