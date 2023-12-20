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Розчарувався у власному народові, – росіянин про рішення долучитись до ЗСУ

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Розчарувався у власному народові, – росіянин про рішення долучитись до ЗСУ
Перед тим,як отримати зброю, добровольці батальйону проходять ретельну перевірку
Фото: скріншот відео «Настоящее время»

«Я не хотів бути частиною фашистської путінської Росії»

Росіянин, який до початку війни жив у Москві, вирішив долучитися до лав ЗСУ через те, що не хотів бути частиною «фашистської путінської Росії». Він вступив у новий «Сибірський батальйон» ЗСУ, який складається переважно із представників корінних народів Сибіру, пише «Сибір.Реалії».

Військові, які входять до його складу, виступають проти режиму Кремля, тому вирішили долучитись до лав Збройних сил України. Наразі батальйон отримав поповнення – нову групу бійців, які вже проходять інтенсивні навчання, причому дехто з них вже добре опанував українську мову.

«Чому я тут? Тому що я не хотів бути частиною фашистської путінської Росії. Тому що я розчарувався у власному народі. Тому я захотів ще на початку війни приїхати сюди та воювати за вільну Україну», – розповів військовий із позивним «Карабас», який до повномасштабного вторгнення жив у Москві.

Офіційно чоловік все ще є громадянином країни-агресорки, але запевняє, що нічого спільного із нею мати не хоче.

«Я хотів жити по совісті, по честі. Але якщо моя країна, хоча я вже не можу називати Росію своєю країною, воює, я також, я так вважаю, мушу воювати проти Росії. Я вважаю, що нас має бути набагато більше. Нас має бути десятки, сотні тисяч. Зараз я цього не бачу, але сподіваюся, що колись так буде», – зазначив «Карабас».

У «Сибірському батальйоні» служать також добровольці з Якутії, Бурятії та інших регіонів Росії. Військовий із позивним «Грифін» розповів, що відчувати себе ізгоєм дуже неприємно.

«Я відчув полегшення, коли остаточно вирішив, що йду в «Іноземний легіон». Я відчув моральне полегшення, що я прийняв правильне рішення, проте воно було дуже складним», – розповів військовий.

Інший доброволець із позивним «Холод» зазначив, що нинішній російський уряд вкрав величезну кількість можливостей і майбутнє у свого населення. За його словами, це результат негативного відбору, коли «у владу потрапляють найаморальніші, безпринципні, безхребетні люди». Він додав, що можна буде говорити про перемогу тоді, коли це станеться.

Варто додати, що перш ніж підписати контракт і вступити до лав ЗСУ, добровольці батальйону проходять ретельну перевірку, яка може тривати до року. Повідомляється, що деякі підрозділи «Сибірського батальйону» вже брали участь у боях під Авдіївкою на сході України.

Нагадаємо, триває 665-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 87 бойових зіткнень. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по шістьох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ уразили три райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління, три артилерійських засоби та чотири склади боєприпасів противника.

Теги: ЗСУ добровольці навчання Сибір росіяни

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