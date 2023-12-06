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Пентагон повідомив, скільки ще має коштів на допомогу для ЗСУ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Пентагон повідомив, скільки ще має коштів на допомогу для ЗСУ
Без додаткового фінансування міноборони США може незабаром досягти межі, за якою не зможе підтримувати нинішній рівень допомоги Україні у сфері безпеки 
фото з відкритих джерел

Рішення міноборони США щодо витрат будуть ґрунтуватися на багатьох факторах, серед яких нагальні потреби України, наявність обладнання та здатність США поповнювати свої ресурси

На військову допомогу для України Сполучені Штати Америки ще мають $5,9 млрд. Про це повідомив речник Пентагону Пет Райдер.

«На даний момент у нас є приблизно $4,8 млрд відновлених президентських повноважень на скорочення (Presidential Drawdown Authority (механізм, що дозволяє президентові передавати військові матеріали з баз і складів Збройних сил США без консультацій з Конгресом у межах установлених Конгресом максимальних стель для обсягів таких поставок. - Ред.), і $1,1 млрд наявних ресурсів для поповнення американських запасів», – зазначив він.

За його словами, без додаткового фінансування міноборони США може незабаром досягти межі, за якою не зможе підтримувати нинішній рівень допомоги Україні у сфері безпеки. «Ця ситуація підкреслює важливість подальшої підтримки України з боку Конгресу у вирішальний момент її кампанії із захисту своєї свободи та протистояння російській агресії», – заявив речник Пентагону.

Райдер зауважив, що рішення міноборони США щодо витрат будуть ґрунтуватися на багатьох факторах, серед яких нагальні потреби України, наявність обладнання та здатність США поповнювати свої ресурси. 

До відома, президент США Джо Байден назвав «абсолютною помилкою» і «божевіллям» перспективу можливої відмови від допомоги Україні, яка протистоїть агресії Росії. 

Теги: гроші ЗСУ Пентагон США

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