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За прикладом Фінляндії: ще одна країна готується закрити кордон для росіян

Ірина Озтурк
glavcom.ua
За прикладом Фінляндії: ще одна країна готується закрити кордон для росіян
Єдниний пункт пропуску на кордоні із Росією під назвою «Стурскуг»
фото: NTB

Норвегія думає над закриттям кордону із Росією, якщо у цьому буде потреба

Норвегія готова взяти приклад із Фінляндії і закрити кордон з Росією, «якщо буде потрібно». Про це заявив прем'єр-міністр королівства Йонас Гар Стере. Його слова наводить видання Dagsavisen.

За його словами, влада країни уважно стежить за ситуацією як у Фінляндії, так і в Естонії, які вводять обмеження на пропуск через кордон і готується до відповідних змін.

Норвегія на кордоні з Росією має лише один контрольно-пропускний пункт «Стурскуг». З російської сторони навпроти нього працює багатосторонній автомобільний пункт пропуску «Борисоглібськ». Він розташований біля Печенгського району Мурманської області.

До останнього часу норвезька влада не фіксувала «будь-якого аномального руху» через кордон з Росією. «Ми уважно стежимо за ситуацією, і, можливо, буде доцільно закрити кордон у короткий термін, якщо це буде необхідно. На даний момент ми не спостерігаємо будь-якого аномального руху на контрольно-пропускному пункті «Стурскуг». Рух невеликий і залишався малим усю осінь», – наголосила міністерка юстиції та громадської безпеки Норвегії Емілі Енгер Мель.

Напередодні уряд Фінляндії через наплив нелегальних мігрантів з Близького Сходу та Африки оголосив про припинення роботи всіх пунктів пропуску на кордоні з Росією, за винятком одного – Райя-Йоосеппі (з російського боку – Лотта). 

Рішення набуде чинності в ніч проти 25 листопада і діятиме як мінімум до 23 грудня. Але у разі погіршення ситуації Гельсінкі готовий до ще жорсткіших заходів, наголосив прем'єр-міністр країни Петтері Орпо.

КПП «Райя-Йоосеппі» знаходиться за 250 км від Мурманська і є найважчим для росіян. При цьому він працює лише чотири години на добу. Прем'єр Фінляндії зазначив, що шукачі притулку зможуть подати заяву про надання міжнародного захисту лише на цьому пункті.

Росія висловила протест Фінляндії через закриття прикордонних пунктів. МЗС країни-агресора назвало ці дії провокаційними та порушуючими інтереси як росіян, так і фінів. У Кремлі заявили, що Гельсінкі обрав помилковий «шлях конфронтації» та «русофобії».

Обмежити в'їзд з Росії для стримування нелегальної міграції може і влада Естонії. Прикордонна служба країни вже підготувала загородження «зуби дракона» для встановлення на кордоні. При цьому потрапити на територію ЄС через Естонію можуть лише ті, хто має всі законні підстави для цього, підкреслив керівник прикордонної служби країни Вейко Коммусаар.

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Теги: росія міністр Фінляндія Норвегія протест кордон влада росіяни

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