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ЗСУ досягли успіхів у західній частині Запорізької області: оцінка ISW

Діана Гасюк
glavcom.ua
ЗСУ досягли успіхів у західній частині Запорізької області: оцінка ISW
фото з відкритих джерел

Українські війська відбили найзахіднішу траншею в серії з трьох траншів, які розташовані на південний захід від Роботиного

Українські війська продовжили контрнаступні операції у західній частині Запорізької області та підтвердили успіхи. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Просування українських військ

Російські війська продовжували наступальні операції вздовж лінії Куп'янськ-Сватово-Кременна 23 і 24 листопада, але не досягли жодних підтверджених успіхів.

Генштаб України повідомив, що російські війська безуспішно атакували у Куп'янському напрямку на північний схід від Петропавлівки та поблизу Сіньківки, Іванівки та Стельмахівки, але не проводили жодних наступальних операцій у напрямку Лимана.

Українські війська продовжували наступальні операції вздовж лінії Куп'янськ-Сватово-Кременна 23 та 24 листопада і, як повідомляється, просунулися у невстановлену дату. 24 листопада державна прикордонна служба України опублікувала відеозапис, на якому видно, як українські війська просуваються та захоплюють російські позиції у невстановленому районі у напрямку Сватового.

За словами ISW, російські війська провели наступальні операції під Бахмутом 23 та 24 листопада та підтвердили успіхи. 

Російські джерела стверджували, що російські війська просунулися в районі Богданівки, Берхівського водосховища, Кліщіївки та залізниці біля Андріївки.

Український генштаб повідомив, що російські війська безуспішно атакували поблизу Богданівки, Івановського, Кліщіївки та Андріївки.

23 та 24 листопада Український Генштаб повідомив, що російські війська безуспішно атакували на схід від Новокалинового та Новобахмутівки; на північ від Ласточкиного та поблизу Степового, Первомайського, Сєверного, Авдіївки.

Українські війська не проводили жодних заявлених чи підтверджених наступальних операцій на захід та південний захід від Донецька 23 та 24 листопада.

Російські війська провели наступальні операції на захід та південний захід від Донецька, але 23 та 24 листопада не зробили жодних заявлених чи підтверджених успіхів.

Український Генштаб повідомив, що російські війська безуспішно атакували поблизу Мар'їнки та Новомихайлівки.

Український Генштаб повідомив про безуспішні російські атаки поблизу Старомайорського та на південний захід від нього 23 та 24 листопада.

Російські війська продовжували наступальні операції у західній частині Запорізької області 23 та 24 листопада та підтвердили успіхи. Відеозапис з геолокацією, опублікований 24 листопада, показує, що російські війська незначно просунулися на південний захід від Новопокровки, приблизно за 9 км на північний схід від Роботиного.

Український Генштаб повідомив, що російські війська безуспішно намагалися поліпшити свої позиції біля Роботиного 23 листопада і провели безуспішні атаки біля Роботиного, Новопокровки та на захід від Вербового 24 листопада.[93]

Українські війська продовжували контрнаступальні операції у західній частині Запорізької області 23 та 24 листопада та підтвердили успіхи. Відеозапис з геолокацією, опублікований 22 листопада, показує, що українські війська відбили найзахіднішу траншею в серії з трьох траншів, які розташовані приблизно за 1 км на південний захід від Роботиного, а інші відеозаписи з геолокацією, опубліковані 23 листопада, показують, що українські сили також просунулися далі на захід від західної траншеї.

Додаткові відеозаписи з геолокацією, опубліковані 22 та 23 листопада, показують, що українські війська незначно просунулися вперед поблизу шосе Т0408 «Оріхів-Токмак» на північ від Новопрокопівки.

Раніше Генштаб ЗСУ заявив про створення плацдарму на лівому березі Херсонської області.

До слова, очільник Європейської ради Шарль Мішель вважає, що українські бійці досягли великих успіхів у Чорному морі та на лівому березі Дніпра. Тому твердження, що контрнаступ ЗСУ був провальним, не вірне. 

Теги: ЗСУ Генштаб контрнаступ

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