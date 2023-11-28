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Ракетний удар по Кривому Рогу, на Хмельниччині працювали сили ППО: ситуація в регіонах

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Ракетний удар по Кривому Рогу, на Хмельниччині працювали сили ППО: ситуація в регіонах
Вночі ворог завдав удару по смт Ківшарівка. Зафіксовано влучання між житловими будинками
фото: пресслужба ДСНС

На Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Синьківки та Петропавлівки

Ситуація в регіонах станом на 9.00 за даними обласних державних адміністрацій.

Хмельниччина

Під час ранкової ворожої атаки працювали сили ППО. Внаслідок збиття ударного повітряного об’єкту уламки впали на дах приватного будинку на території Хмельницького району. Пожежі немає. Травмованих немає. Всі відповідні служби працюють на місці події.

Чернігівщина

За добу – один обстріл (4 вибухи). Ворог із артилерії обстріляв Семенівську громаду. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються.

Сумщина

Вночі та вранці росіяни здійснили два обстріли прикордонних територій та населених пунктів області. Зафіксовано 12 вибухів з РСЗВ та міномету. Обстрілів зазнали Юнаківська та Краснопільська громади. Попередньо – без наслідків.

Вчора протягом дня росіяни здійснили шість мінометних обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 45 вибухів. Обстрілів зазнали Краснопільська (5 вибухів), Хотінська (22 вибухи), Новослобідська (2 вибухи), Великописарівська (16 вибухів) громади. Без наслідків.

Запорізька область

Рашисти завдали 64 удари по 15 містах та селах області. Мирні жителі не постраждали. Ворог атакував безпілотниками Залізничне й Малі Щербаки, а також обстріляв з РСЗВ Оріхів та Малу Токмачку.

По території Гуляйполя, Новоданилівки, Левадного, Полтавки, Роботиного, Чарівного, Новоандріївки, Новодарівки, Кам'янського та інших прифронтових населених пунктів прийшлося 60 артударів. Надійшло шість повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Дніпропетровщина

Вночі агресор вдарив ракетою по місту Кривий Ріг. Всі деталі зараз встановлюються. З важкої артилерії російська армія обстріляла Марганецьку громаду Нікопольського району. Минулося без загиблих та постраждалих. Інформація щодо наслідків уточнюєттся.

Вчора цілий день ворог гатив по Нікопольщині. Загалом обстріляв район з важкої артилерії шість разів. Поцілив по самому Нікополю і Марганецькій громаді. У місті поранена 51-річна жінка. Вона лікуватиметься амбулаторно.

Пошкоджені адмінбудівля, ліцей, храм, спортклуб, сім багатоквартирних і 14 приватних будинків. Одна господарська споруда знищена і 12 – понівечені, потрощені авто, лінія електропередач, газогін.

Харківщина

Вночі ворог завдав удару по смт Ківшарівка. Зафіксовано влучання між житловими будинками. Пошкоджень зазнали зовнішні конструкції будинків, вікна та прибудинкова територія. Постраждалих немає.

На Слобожанському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Стариця та Тихе Чугуївського району, Строївка Куп'янського району.

На Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Синьківки та Петропавлівки, де Силами оборони відбито три атаки. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Синьківка, Іванівка, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Крохмальне.

Луганщина

Позиційні бої у Серебрянському лісництві не припиняються. Окупанти  атакують поблизу Стельмахівки. За добу противник здійснив 127 обстрілів (536 снарядів).

Донеччина

Під вогнем рашистів минулої доби – п’ять населених пунктів: Курахове (територія ТЕС); Сіверськ (житловий сектор); Авдіївка (житловий сектор); Торецьк (відділення поліції); смт Очеретине (житловий сектор). Пошкоджено 6 житлових будинків (з них 2 – багатоквартирні), ЛЕП, 2 броньованих автомобіля, адмінбудівля.

Миколаївщина

Вночі ворожі обстріли фіксувалися по с. Дмитрівка Куцурубської громади. Постраждалих немає. Вчора ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади.

Також вчора та сьогодні вранці внаслідок ворожих обстрілів по м. Очаків та береговій лінії Очаківської громади часткових пошкоджень зазнали житлові будинки. Минулося без постраждалих немає. Детальна інформація щодо наслідків уточнюється.

Херсонщина

За добу по області противник здійснив 48 обстрілів (206 снарядів), з них по м. Херсон – п’ять артилерійських обстрілів (15 снарядів). Рашисти поцілили  у райони  15 населених пунктів області; територію заводу та навчальний заклад у Херсоні.

Цієї ночі ворог обстріляв Херсон. Внаслідок вибуху мінновибухову травму отримав 71-річний чоловік; потерпілий знаходиться у хірургічному відділені лікарні.

Триває 643-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 84 бойових зіткнень. Підрозділами ракетних військ нанесено ураження по пункту управління та трьох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Теги: окупанти армія Кривий Ріг обстріл Миколаїв Торецьк Авдіївка Запорізька область Херсон жінка чоловік озброєння населення рашисти втрати ворог росіяни

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