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Ворожі дрони атакують Дніпропетровщину

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Ворожі дрони атакують Дніпропетровщину
Ще одну групу ударних безпілотників було помічено у Запорізькій області
фото ілюстративне

Мешканців Павлограда влада закликали пройти в укриття

Сьогодні надвечір, 7 грудня, російські загарбники запустили дрони-камікадзе «Шахед» по Україні. Ворожі безпілотники уже фіксують на півдні країни. Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

За інформацією військових, одна з груп дронів-камікадзе перебуває у Дніпропетровській області. О 21:09 мешканців Павлограда влада закликала пройти в укриття.

Також ще одну групу ударних безпілотників помітили у Запорізькій області. Вона прямує у бік Дніпропетровської області. Водночас у Харківській області оголошено повітряну тривогу через активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку.

Триває 652-га доба широкомасштабної війни РФ проти України. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Протягом доби відбулось 56 бойових зіткнень. Ворог завдав три ракетних та 39 авіаційних ударів, здійснив 27 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. 

Теги: укриття ворог безпілотник ЗСУ

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