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Британська розвідка назвала перевагу українських військових над російськими вночі

Діана Гасюк
glavcom.ua
Британська розвідка назвала перевагу українських військових над російськими вночі
фото з відкритих джерел

Російські війська стикаються з труднощами під час ведення бойових дій вночі

В армії Росії відсутні необхідні засоби для нічного бачення та спеціальні камери для безпілотників, необхідні для ведення військових операцій вночі, а також відповідна військова підготовка у темний час доби. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Російські війська стикаються з труднощами під час ведення бойових дій вночі. Численні повідомлення від загарбників підкреслювали цю тенденцію з початку війни, особливо наприкінці листопада 2023 року.

Так, один користувач соціальних мереж назвався російським солдатом, який перебуває на окупованій частині Херсонської області. Він відзначив нестачу приладів нічного бачення і камер, здатних працювати в умовах низької освітленості для безпілотних літальних апаратів.

Як вказують аналітики, прилади нічного бачення часто фігурують у списках обладнання, яке російські підрозділи просять у своїх родин та прихильників.

Тим часом українські війська часто отримують прилади нічного бачення від міжнародних партнерів.

Британська розвідка припустила, що напевно ще існує культурний елемент цієї проблеми Росії, бо російська військова підготовка рідко приділяє увагу нічним навчанням, замість цього, зазвичай, проводяться стандартні постановочні заходи для того, аби вразити старших офіцерів. На противагу цьому, один російський солдат стверджував, що українські сили «рухаються переважно вночі».

Нагадаємо, триває 657-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 89 бойових зіткнень. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала два удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділами ракетних військ завдано ударів по трьох  районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, двох складах боєприпасів, пункту управління та артилерійському засобу противника.

Теги: авіація озброєння британська розвідка ЗСУ

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