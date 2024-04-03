Розвідка натякнула, де вироблялася зброя для атаки на підприємство у Татарстані

На одному з підприємств, яке було атаковане БПЛА в Татарстані, було виробництво «зі складання «шахедів» та «гераней»

Андрій Юсов: «Звичайно, всі сучасні технології, які є у світі, вони застосовуються для того, щоб удосконалювати українські засоби ураження»

Для ударів по об’єктах в Єлабузі та Нижньокамську не використовувалася зброя іноземного виробництва. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в коментарі для «Радіо Свобода».

Представник розвідки не пояснив, чим саме могли бути уражені об’єкти на території РФ, які знаходяться на відстані понад 1000 км від України, але запевнив, що українська галузь безпілотних літальних апаратів «розвивається дуже динамічно».

«Звичайно, всі сучасні технології, які є у світі, вони застосовуються для того, щоб удосконалювати українські засоби ураження. І що стосується відстані, і що стосується автономності і точності. Так, над цим всім робота ведеться. І сучасні технології там застосовуються», - зауважив Юсов.

За його словами, на одному з підприємств, яке було атаковане БПЛА, було виробництво «зі складання «шахедів» та «гераней». Також, з його слів, одна з будівель поруч із підприємством була уражена російською ППО.

«Так, йдеться, зокрема, про підприємство зі складання «шахідів» і так званих «гераней». І, власне, цілі були уражені. Цікавим моментом є те, що частина руйнувань інших сусідніх об’єктів була наслідком дії російської так званої протиповітряної оборони, протиракетної. Це не вперше. Намагаючись збивати якісь інші цілі, вони самі собі, як правило, найбільше і шкодять», – розповів представник розвілки.

Юсов також не зміг підтвердити чи спростувати причетність ГУР, чи СБУ до подій в Татарстані. «Ми офіційно не будемо ані підтверджувати, ані спростовувати. Але бачимо, що гуркіт та бавовна на території держави-агресора продовжуються, продовжуються саме на військових об’єктах, які безпосередньо задіяні в геноцидній війні росії проти України. Можемо констатувати, що в цих подіях зброя і засоби іноземного виробництва наших партнерів не використовуються. Це факт» – додав він.

Як повідомлялося, 2 квітня, у російському Єлабузі (Татарстан) вперше під атаку дрона потрапив нафто-переробний завод.

Як зазначається, безпілотники влучили у нафтопереробний завод «Елаз-Нафтопродукт». Дісталося заводу та гуртожитку.