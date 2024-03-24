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У Білгороді пролунали вибухи: влада повідомила про наслідки

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
У Білгороді пролунали вибухи: влада повідомила про наслідки
У Білгороді пошкоджено близько 10 будинків
фото: Валентин Демідов/Telegram

Окупанти заявили, що над Білгородською областю ППО нібито знищила 19 реактивних снарядів

Увечері 23 березня у Білгороді пролунали вибухи. Окупанти заявили про ракетну атаку і постраждалих. 

Міноборони РФ повідомляє, що 23 березня близько 23:00 було «припинено спробу» України атакувати об'єкти на території Російської Федерації із застосуванням реактивної системи залпового вогню RM-70 «Вампір».

Зазначається, що над Білгородською областю засобами ППО нібито знищено 19 реактивних снарядів.

Водночас губернатор Білгородської області Вячеслав Гладков заявив, що біля Білгорода начебто збито 10 повітряних цілей.

У Білгороді пролунали вибухи: влада повідомила про наслідки фото 1

Він додав, що в місті є двоє постраждалих, які отримали поранення від падіння уламків. За його словами, пошкоджено близько 10 будинків та автомобіль.

У Білгородському районі, за словами Гладкова, пошкоджено чотири будинки.

У Білгороді пролунали вибухи: влада повідомила про наслідки фото 2
фото: Валентин Демідов

Мер Білгорода Валентин Демідов повідомив, що у місті аварійне відключення електроенергії на одному з проспектів та одній вулиці.

Нагадаємо, у ніч на 23 березня дрони нібито атакували чотири російські області. За даними росіяни, у Білгороді пошкоджені житлові будинки та бізнес-центр.

До слова, увечері 23 березня в тимчасово окупованому Криму було оголошено повітряну тривогу, лунали вибухи.

Теги: вибух росія окупанти Міноборони РФ Білгород

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