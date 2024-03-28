Пропагандисти вигадали фейк про відправку на фронт футболістів збірної України

Пропагандисти стверджували, що Ребров «подарував гравцям збірної макет календаря, на якому зображено підрозділи ЗСУ, до яких вони вирушать у разі програшу»

Російську пропаганду дуже засмутив успіх українських футболістів

Росії не дає спокою перемога футбольної збірної України над ісландцями у вирішальному матчі плей-офф за вихід у фінальну частину Євро-2024. Пояснення цьому вольовому успіху (українці програвали після першого тайму) різні.

Як інформує Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Spravdi, не обійшлося без «мобілізаційного» аспекту. Мовляв, тренер українців Сергій Ребров «подарував кожному гравцеві збірної макет календаря на 2025 рік, на якому зображено підрозділи ЗСУ, до яких вирушать футболісти у разі програшу».

Насправді, жодного повідомлення про такий календарик на офіційних ресурсах Української асоціації футболу не існує. (І тим паче з таким посилом). Натомість сам Ребров після матчу сказав, що «це дуже важлива перемога для всього українського народу, для наших воїнів. І до, і після матчів ми говорили, що ці перемоги – для нашої країни, людей, захисників, які відстоюють нашу свободу».

До речі, цікава історія щодо самого Реброва, який брав участь у легендарному переможному для України матчі з росіянами в 1999 році у Москві. За його словами, він тоді зустрічався з Путіним, який вручив всій українській команді годинники.

«Росіяни тоді були дуже засмучені поразкою… Я той годинник і не бачив після того. Мені він не дуже був цікавий. Звичайно, ніхто тоді не замислювався, наскільки зараз ці годинники будуть… Треба їх розбити», – підсумував Ребров.

Інший фейк звучав так: «Єврокомісія наказала Ісландії програти Україні. Наказ доповнили фінансуванням з бюджету ЄС. Саме тому прем’єр-міністр Ісландії виступив зі спеціальною заявою, що матч був чесний та перемога України була чесна. Ви багато знаєте футбольних матчів, після яких глава уряду збірної, яка програла, виступає зі спеціальною заявою, що його країна програла чесно?».