Вибори у РФ та вибухи в українських містах: головне за ніч

Путін заявив, що під час свого нового президентського терміну вирішуватиме завдання війни проти України і зміцнюватиме збройні сили

У Росії завершилося голосування на президентських виборах

У ніч проти 18 березня під час повітряної тривоги у Кривому Розі, Кременчуці, що на Полтавщині та на Хмельниччині пролунали вибухи. У Росії завершилося голосування на президентських виборах. За підсумками опрацювання понад 95% бюлетенів, лідирує Володимир Путін. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 18 березня, щоб ви були в курсі головних подій.

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Атака на Україну

У ніч проти 18 березня під час повітряної тривоги у Кривому Розі, Кременчуці, що на Полтавщині та на Хмельниччині пролунали вибухи. Про це повідомляє «Суспільне».

Як повідомлялося, Повітряні сили ЗСУ попередили жителів південних областей про загрозу застосування ударних безпілотників.

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Також увечері 17 березня російські загарбники обстріляли Конотоп Сумської області. Місцеві жителі чули кілька вибухів. Є влучання в інфраструктуру.

Зокрема у ніч на 18 березня ворог завдав ракетного удару по пожежній частині у Харківській області, постраждав рятувальник. Про це інформує ДСНС у Telegram.

У результаті удару пошкоджень зазнала будівля пожежної частини (вибито вікна, двері, ворота, пошкоджено дах і фасадну частину). Крім того, пошкоджено 4 пожежно-рятувальні автомобілі.

На чергуванні у пожежному депо перебувало 11 рятувальників, один з них отримав травму руки. Це водій-рятувальник місцевого пожежно-рятувального підрозділу. Медичну допомогу йому надали на місці.

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Жіноча збірна України з хокею розгромила Хорватію в матчі чемпіонату світу у дивізіоні ІІІА

Жіноча збірна України з хокею здобула розгромну перемогу над Хорватією у вирішальному матчі чемпіонату світу в дивізіоні ІІІА та здобула підвищення у класі. В останньому поєдинку турніру «синьо-жовті» розгромили Хорватію — 6:1. Про це передає «СуспільнеСпорт».

Українська команда почала ЧС-2024 з перемог над Болгарією (9:1) та Литвою (3:1), а в третьому матчі здолала в овертаймі Сербію (5:4). Після ключової перемоги над Румунією (5:1) у четвертому турі під керівництвом Євгена Аліпова українські гравчині вийшли на перше місце у своїй групі.

У заключний день ЧС-2024 Румунія обіграла Болгарію (4:1) та випереджала Україну у таблиці на один бал. У матчі з Хорватією «синьо-жовтих» для перемоги у дивізіоні влаштовував будь-який результат, окрім поразки в основний час.

На першу велику перерву команди пішли за мінімальної переваги Хорватії: дебютну шайбу у матчі закинула Діана Столар.

Вирішальним у поєдинку виявився другий період. Вже на його початку Олександра Машкіна вирівняла рахунок, а невдовзі Поліна Телегіна випередила Україну, забивши у більшості.

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До кінця другого періоду голами Валерії Манчак (у меншості) та Антоніни Роганової Україна збільшила свою перевагу до трьох голів. У заключному періоді українки забили ще дві шайби, закінчивши гру з розгромним рахунком 6:1.

У підсумку команда виграла з рахунком 6:1 і завершила турнір на першій позиції, гарантувавши собі підвищення у класі. Наступний ЧС українські хокеїстки проведуть у Дивізіоні 2B.

Результати «виборів» президента РФ

У Росії завершилося голосування на президентських виборах. За підсумками опрацювання понад 95% бюлетенів, лідирує Володимир Путін. Про це повідомляє російська служба «Радіо Свобода».

Як повідомила журналістам голова Центральної виборчої комісії Елла Памфілова, Путін набрав майже 88% голосів.

Друге місце з результатом 4,6% голосів посів представник Комуністичної партії РФ Микола Харитонов.

На третьому місці опинився Владислав Даванков з 4,2% голосів, який є представником партії «Нові люди». На четвертому – із 3% виборців Леонід Слуцький із Ліберально-демократичної партії РФ.

Попередньо, за офіційними даними, явка виборців становила 74,22%.

Екзит-поли ВЦВГД та Фонду суспільної думки показують, що Путін лідирує з результатом понад 87%.

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Як повідомляють російські пропагандисти, на окупованих територіях України Путін нібито набирає до 95% голосів.

Так, в окупованій частині Донецької області за нього нібито проголосувало 95,23%, Луганській – 94,12%, Запорізькій – 92,95%, Херсонській – 88,12%.

Також рекордний результат «намалювали» Путіну в Чечні – 99,28%.

Зауважимо, що попередній рекорд у кількості голосів за Путіна зафіксували у 2018 році – 76,69%.

Нагадаємо, вибори в Росії, на окупованих територіях України та в анексованому Криму проходили протягом трьох днів. 17 березня – третій, завершальний день голосування.

Суперник Путіна обійшов його на закордонних виборчих дільницях

Владислав Даванков, який є представником партії «Нові люди» переміг Володимира Путіна на закордонних виборчих ділянках. Там сьогодні утворилися багатогодинні черги противників війни. Про це свідчать дані екзит-полів, проведені компанією Voteabroad (об'єднанням російських активістів за кордоном).

Компанія провела спостереження та екзит-поли у 48 країнах країни по всьому світу, щоб забезпечити прозорість результатів голосування за кордоном.

За результатами проведених опитувань Voteabroad:

На двох ділянках у Казахстані Даванков набрав 68% та 60%, а Путін, відповідно, 9% та 7%.

У Таїланді у Даванкова 66%, а у Путіна лише 10%.

Фінляндія, Гельсінкі: 46% та 7%.

Даванков також обійшов Путіна на голосуванні в Туреччині, Литві, Киргизії, на Кіпрі.

Путін вперше прокоментував смерть Навального

Російський диктатор Володимир Путін назвав смерть опозиціонера Олексія Навального в російській в'язниці «сумною подією» і заявив, що нібито був готовий його обміняти. Про це повідомляють росЗМІ.

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«Що стосується пана Навального. Так, він пішов із життя, це завжди печальна подія. В нас були інші випадки, коли люди у місцях позбавлення волі йшли з життя. А хіба у Сполучених Штатах такого не бувало? Бувало і неодноразово», – сказав Путін.

Путін також додав, що за кілька днів до смерті опозиціонера, була ідея обміняти його «на деяких людей, які перебувають у місцях позбавлення волі в західних країнах».

«Ви можете мені повірити, можете – ні. Людина ще фразу не закінчила, а я сказав «Я згоден. Тільки за умови, щоб він там лишався і не повертався». Однак, на жаль, сталося так, як сталося. Це трапляється, нічого з цим не вдієш», – зазначив Путін.

Польські фермери розпочали блокування кордону з Німеччиною

Польські фермери розпочали блокування польсько-німецького прикордонного переходу у Швєцко, неподалік від Франкфурта-на-Одері. Про це повідомляє DW.

Раніше було анонсовано, що акція польських фермерів на кордоні Польщі та Німеччини розпочнеться вдень у неділю, 17 березня, та триватиме чотири дні.

Заблокованими будуть усі смуги руху в обох напрямках, що унеможливить прикордонний рух у цьому місці. Прикордонний перехід розташований на автобані, що сполучає Берлін та Варшаву, ним щодня між Німеччиною та Польщею рухаються близько 17 тисяч вантажівок.

У зв'язку з цим, польська та німецька влада очікують значних заторів на автошляхах.

Російський диктатор озвучив головну мету свого «нового терміну»

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що під час свого нового президентського терміну вирішуватиме завдання війни проти України і зміцнюватиме збройні сили. Про це диктатор сказав, виступаючи перед журналістами після того, як у Росії закінчилися так звані «вибори Путіна».

«Передусім нам потрібно вирішувати завдання в рамках СВО [спеціальної військової операції, як у РФ називають війну з Україною], зміцнювати обороноздатність, зміцнювати збройні сили. Це відбувається дуже гарним темпом і з чудовою якістю», – сказав Путін

Він також заявив, що всім правоохоронним органам буде дано вказівки виявляти всіх, хто зі зброєю воює проти Росії.

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За словами Путіна, представників Російського добровольчого корпусу «як м'ясо кидають на м'ясні штурми на держкордон». Він порівняв РДК з армією Власова і заявив, що з 1,5 тисячі добровольців нібито «втрати приблизно 800 осіб».

Диктатор сказав, що в Росії немає смертної кари, але «ми будемо до зрадників ставитися як у зоні бойових дій».

Путін також сказав, що Росія «за мирні переговори, але тільки якщо не через те, що у супротивника патрони закінчуються».

Диктатор також заявив, що Росія може в якийсь момент створити «санітарну зону» на територіях України. Глибина її нібито буде такою, щоб складно було подолати «засобам ураження, насамперед іноземного виробництва».