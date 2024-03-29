Останній ракетний удар по Україні. Що насторожує?

Судячи зі статистики другого циклу, РФ може виготовляти близько 60 ракет Х-101

Сьогоднішня ракетна атака вже трохи вибивається зі звичної схеми.

Давайте ще раз повторю основне:

1) Було два цикли російських обстрілів (жовтень 2022 – квітень 2023 та травень 2023 – листопад 2023 років), що пройшли за однією і тією ж схемою.

Зараз ми у третьому циклі, що розпочався у грудні 2023 року.

2) Цикл складається з трьох стадій, кожна з яких триває 2-3 місяці:

Посилені ракетні удари.

Скільки виробили, стільки і запустили.

Перерва на накопичення ракет.

Нині ми у другій стадії циклу.

3) Основою для масових атак є ракети Х-101/555 (раніше ще активно використовувалися Калібри, але останні пів року їх майже видно).

Судячи зі статистики другого циклу, РФ може виготовляти близько 60 ракет Х-101.

Тепер чому сьогоднішній удар вибивається зі схеми.

Статистика запуску ракет Х-101/555:

грудень – 110;

січень – 121;

лютий – 41;

березень – 119.

У березні можна було очікувати запуску не 60 ракет, що зійшли з конвеєра, а більшої кількості, тому що у лютому запустили менше очікуваного. Але 119 – уже перебір.

Давайте перевіримо точніше.

Остання атака ракетами Х-101 у другому циклі відбулася 21 вересня. З того часу минуло 190 днів. Виробляти імовірно можуть 60 ракет на місяць (2 ракети на день).

Тобто за ці 190 днів мали виробити 380 ракет. А за грудень-березень шарахнули Україною 391 ракетою. Передозування на 11 ракет.

Варіантів, як це пояснити, два:

виробництво вже вище 60 ракет на місяць; залізли у запаси.

Яка з версій є вірною, покаже подальша статистика.

Але різниця в 11 ракетах поки не говорить про те, що сама структура циклічності змінилася.

У перших двох циклах атаки (посилені та звичайні разом) тривали близько 5 місяців. Третій цикл розпочався 8 грудня. Тому очікується, що на початку травня атаки ракетами Х-101 припиняться і розпочнеться двомісячний період накопичення.

Для нас це означатиме період відносного затишшя.