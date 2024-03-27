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РФ знала про підготовку до теракту у «Крокус Сіті» щонайменше за місяць – Буданов

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
РФ знала про підготовку до теракту у «Крокус Сіті» щонайменше за місяць – Буданов
Буданов не виключає, що Кремль допустив скоєння теракту, бо недооцінив масштабів того, що станеться
фото з відкритих джерел

«Як мінімум, 15 лютого 2024 року РФ знала про підготовку», – очільник української розвідки

Росія знала про підготовку до теракту у «Крокус Сіті» ще з 15 лютого. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони України генерал-лейтенант Кирило Буданов під час розмови на  Третьому міжнародному форумі зі стратегічних комунікацій.

«Як мінімум, 15 лютого 2024 року РФ знала про підготовку. Я вам більше скажу, ця інформація пройшла через розвідуправління угруповання в Сирії. От звідти вона пішла на Москву. І нехай не розповідають казки, що це дивним чином все матеріалізувалось  нізвідки», – сказав Кирило Буданов.

Очільник української розвідки додав, що Росія знала, звідки прийдуть бойові групи, через які дві країни вони переміщувались на територію держави-агресора.

«Для чого вони допустили, щоб це сталося – є кілька варіантів. Перше – це, як у них прийнято, боротьба «веж», аби зараз зняти кілька високопосадовців. Інший варіант – вони насправді недооцінили масштабів того, що станеться. Думали, що це буде більш локально, і хотіли звинуватити в усьому Україну», – зазначив начальник ГУР.

Буданов зауважив, що у Кремлі уже тричі змінювали версії того, що сталось у підмосковному «Крокус Сіті», намагаючись хоч якось приплести до теракту так званий «український слід».

«З’явились пояснення Патрушева і Бортнікова, який там звинуватив мене особисто і що це все взагалі зробила Україна. Це є нісенітницею. До речі, якщо ми торкнулись цього болючого питання, хоч це й ворог, але я не схвалюю в принципі терористичні акти проти цивільних людей», – заявив він.

Начальник ГУР додав, що Росія сама посіяла хаос і самовпевнено вважала, ніби зможе його контролювати.

Нагадаємо, що ввечері 22 березня у концертному залі «Крокус Сіті Хол» під Москвою почалася стрілянина. Люди у військовій формі відкрили вогонь із автоматичної зброї. На кадрах із місця подій видно, що нападників щонайменше п'ятеро. Згодом концертний зал загорівся, над ним виднілися клуби чорного диму. Очевидці також повідомляли, що пролунав вибух. 

Як повідомлялося, ФСБ Росії затримала 11 осіб, зокрема чотирьох терористів, які нібито безпосередньо брали участь в організації теракту у «Крокус Сіті Холі». Перед цим російські ЗМІ повідомляли, що у вчиненні теракту підозрюються шестеро таджиків. Міністерство закордонних справ Таджикистану вже відреагувало на звинувачення.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України вважає, що теракт у підмосковському музичному центрі «Крокус Сіті Хол» – це свідома провокація путінського режиму, про яку попереджала міжнародна спільнота.

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Теги: росія Україна Кирило Буданов теракт ГУР

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