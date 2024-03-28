Розвідка повідомила, скільки часу РФ витрачає на підготовку ударів по Україні

За словами Юсова, кожен російський масований ракетний обстріл – це «операція, що готується тижнями»

Речник ГУР переконаний, що масовані атаки Росії не варто називати «ударами відплати»

Представник української військової розвідки Андрій Юсов заявив, що кожен масований ракетний удар Росії – це операція, яка вимагає тижнів підготовки, а тому не варто називати їх «ударами відплати». Про це він повідомив в інтерв'ю Голосу Америки.

За словами розвідника, з початку великої війни росіяни випустили Україною сотні ракет, що є прямим актом агресії проти мирної держави.

Представник ГУР зазначив, що дуже дивно говорити про те, що Росія завдає «удари у відповідь», оскільки диктатор Володимир Путін веде загарбницьку війну.

«Якщо говорити чисто з технічного погляду, то кожен масований ракетний обстріл, що проводиться російською армією, або комбінований обстріл з використанням безпілотників – це операція, що готується тижнями», – сказав Юсов.

Спікер відомства підкреслив: якби одного дня стався вибух на підприємстві в Росії, а наступного дня – масований ракетний удар, то це означає, що обстріл був запланований і стався б у будь-якому разі.

Нагадаємо, сьогодні, 28 березня, відбулось засідання Ради Україна-НАТО на рівні послів. Говори про обстріли Росії української критичної інфраструктури.

До слова, загальна вибухова потужність комбінованих авіаударів по Україні з початку року перевищує дев'ять кілотонн. Лише 3% цих російських ракет, безпілотників і керованих бомб вразили військові цілі.