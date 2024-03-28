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Розвідка повідомила, скільки часу РФ витрачає на підготовку ударів по Україні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Розвідка повідомила, скільки часу РФ витрачає на підготовку ударів по Україні
За словами Юсова, кожен російський масований ракетний обстріл – це «операція, що готується тижнями»
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Речник ГУР переконаний, що масовані атаки Росії не варто називати «ударами відплати»

Представник української військової розвідки Андрій Юсов заявив, що кожен масований ракетний удар Росії – це операція, яка вимагає тижнів підготовки, а тому не варто називати їх «ударами відплати». Про це він повідомив в інтерв'ю Голосу Америки.

За словами розвідника, з початку великої війни росіяни випустили Україною сотні ракет, що є прямим актом агресії проти мирної держави.

Представник ГУР зазначив, що дуже дивно говорити про те, що Росія завдає «удари у відповідь», оскільки диктатор Володимир Путін веде загарбницьку війну.

«Якщо говорити чисто з технічного погляду, то кожен масований ракетний обстріл, що проводиться російською армією, або комбінований обстріл з використанням безпілотників – це операція, що готується тижнями», – сказав Юсов.

Спікер відомства підкреслив: якби одного дня стався вибух на підприємстві в Росії, а наступного дня – масований ракетний удар, то це означає, що обстріл був запланований і стався б у будь-якому разі.

Нагадаємо, сьогодні, 28 березня, відбулось засідання Ради Україна-НАТО на рівні послів. Говори про обстріли Росії української критичної інфраструктури.

До слова, загальна вибухова потужність комбінованих авіаударів по Україні з початку року перевищує дев'ять кілотонн. Лише 3% цих російських ракет, безпілотників і керованих бомб вразили військові цілі.

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Теги: росія ГУР окупанти обстріл війна

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