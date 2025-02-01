Фіцо заявив, що «Грузинський легіон» підпорядковується українській розвідці: ГУР відреагувало

У структурі ГУР Міноборони немає підрозділу під назвою «Грузинський національний легіон»

Головне управління розвідки Міноборони України відреагувало на заяви прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо щодо того, що «Грузинський легіон» та та його лідер Мамука Мамулашвілі контролюються українською контррозвідкою. Про це йдеться на сторінці ГУР у соцмережах.

У ГУР нагадали, що 31 січня 2025 року офіційні особи Словацької Республіки під час пресконференції висунули звинувачення на адресу Головного управління розвідки Міністерства оборони України – нібито військовослужбовці «підпорядкованого» ГУР МО України Грузинського національного легіону були причетними до організації протестів у Словаччині з метою підготовки до державного перевороту.

«У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України уважно вивчили висунуті звинувачення, адже гібридні та інформаційні операції, спрямовані на підрив ситуації в Європейських країнах, сіяння розбрату як всередині держав, так і між європейськими партнерами, є надзвичайно серйозною загрозою для України, яка за підтримки цивілізованого світу героїчно протистоїть російській збройній агресії», – йдеться в повідомленні.

Розвідники наголосили, що в їхній структурі немає підрозділу під назвою «Грузинський національний легіон».

«Що стосується Міжнародного легіону ГУР МО України, він є багатонаціональним підрозділом активних дій, який бере безпосередню участь в боях з російськими окупаційними військами на найгарячіших ділянках фронту і, звісно, не проводить жодних гібридних дій на території держав Євросоюзу. Щодо згаданої на пресконференції особи (Мамулашвілі, – ред.), то вона не є українським військовослужбовцем, не має стосунку до української розвідки, не отримує жодних завдань чи доручень ГУР МО України. Свій контракт з Міжнародним легіоном ГУР МО України ця особа припинила ще у квітні 2023 року та не поновлювала його», – зазначили у розвідці.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо звинуватив «Грузинський легіон» та його лідера Мамуку Мамулашвілі у причетності до громадських протестів у Словаччині. Більше того, він вважає, що «Грузинський легіон» контролюється українською контррозвідкою та зазначив, що Мамулашівілі є одним із тих, кого Словаччина внесла до свого чорного списку, заборонивши йому в'їзд до країни.