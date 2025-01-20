Словацькі психіатри звернулися до Фіцо через його поведінку

Лист підписали понад 250 фахівців у сфері психіатрії та психології

Словацькі психіатри та психологи звернулися з відкритим листом до прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо. Вони закликали політика піти у відставку. Лист опублікувало видання Dennik.

Підписанти заявляють, що поведінка Фіцо характеризується «посиленням владно-авторитарного стилю, маніпуляцією фактами, брехнею, наклепом і нападками» на опонентів, журналістів і просто незгодних громадян.

Крім того, фахівці пригадали реакцію прем’єра на дії школяра Сімона Оманіка, який не захотів тиснути руку президенту Словаччини Петеру Пеллегріні. Тоді Фіцо, за словами психіатрів, «на відстані посилав «виховні ляпаси» студенту».

Психіатри та психологи зазначили, що їх «жахають» зовнішньополітичні ініціативи Фіцо, які часто «прямо суперечать політиці ЄС і НАТО». Серед них – позиція прем’єра щодо російського-української війни і його «зневажливі відгуки» про президента Володимира Зеленського.

Підписанти наголошують на поляризації суспільства через дії Фіцо й невдоволенні громадян, багато з яких хочуть виїхати з країни, «де державна політика характеризується такою зневагою, глузуванням і агресією».

«Агресивність та емоційна вибуховість ваших публічних виступів, здається, зросла після замаху на ваше вбивство. Ви, безсумнівно, пережили небезпечний для життя стрес, який також може вплинути на вашу подальшу діяльність», – йдеться в листі.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо розкритикував нещодавню зустріч президента України Володимира Зеленського з лідером словацької опозиційної партії Міхалом Шимечкою в Києві, назвавши її «жестом підлабузництва». Прем'єр-міністр звинуватив опозиційних депутатів у підготовці до державного перевороту.

Раніше премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо назвав зупинку транзиту російського газу «диверсією Зеленського» та застеріг про можливе скорочення підтримки українських біженців. Також словацький премʼєр вже заявляв про можливе припинення постачання електроенергії в Україну у відповідь на зупинку транзиту російського газу.

До слова, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо запропонував президенту України Володимиру Зеленському зустрітися в Давосі.