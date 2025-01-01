«Наслідки серйозні, але...» Фіцо відреагував на зупинку транзиту газу Росії через Україну

Раніше словацький премʼєр заявляв, що Братислава втратить «сотні мільйонів євро» транзитних зборів через припинення транзиту газу РФ Україною

У новорічній промові Фіцо висловив свій намір продовжувати зовнішню політику, орієнтовану на «всі чотири сторони світу»

Через зупинення транзиту російського газу через Україну нібито «страждатиме Європейський союз». Про це йдеться у відеозверненні голови словацького уряду Роберта Фіцо, передає Dennik N.

Як пояснив Фіцо, згідно зі світовою політикою, «неважливо, чи слони люблять один одного, чи б’ються, завжди страждає трава». Водночас він не бажає Словаччині такої «трави», яку Братислава спостерігає після припинення транзиту газу РФ через Україну.

«Це матиме драматичні наслідки для всіх нас в Європейському Союзі, але не для Російської Федерації», – наголосив він.

За словами голови словацького уряду, у 2025-му він продовжуватиме «двоколійну політику», яка буде орієнтована на всі сторони світу.

Раніше словацький премʼєр заявляв, що Братислава втратить «сотні мільйонів євро» транзитних зборів через припинення транзиту газу РФ Україною. За його словами, в Європі зростуть ціни на газ та електроенергію через такий крок Києва.

Водночас у новорічній промові Фіцо висловив свій намір продовжувати зовнішню політику, орієнтовану на всі чотири сторони світу, а також «поважати міжнародне право й не втручатися у внутрішні справи інших».

Нагадаємо, прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що 1 січня 2025 року о 07:00 годині Україна припинить транзит російського газу. Відновлення транзиту буде можливе на запит Європейської комісії, якщо це буде не російський газ. Водночас він зауважив, що Україна змушена продовжувати транзит російської нафти відповідно до європейської енергетичної хартії.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не має наміру продовжувати транзит російського газу. Натомість прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо пригрозив перестати постачати електроенергію Україні, якщо Київ зупинить транспортування російського газу до Центральної Європи.

Як повідомлялося, Чехія готова допомогти Словаччині забезпечити стабільні поставки газу після того, як Україна припинить транзит російського.

До слова, Європейський Союз спустошує свої газові сховища найшвидшими темпами, оскільки холодна погода і скорочення морського імпорту підвищують попит. Подібна ситуація була в період енергетичної кризи трирічної давності.