Фіцо блефує: Шмигаль пояснив, чому Словаччина не зупинить поставки електроенергії Україні

За словами очільника уряду, Україні нічого не втратить, якщо Словаччина зупинить постачання електроенергії

Словаччина продовжує експортувати електроенергію Україні

Словаччині буде технічно складно припинити постачання електроенергії в Україну через європейські правила. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

«Стосовно імпорту електроенергії. Ми на прямому контакті з Європейською комісією. Як тільки прем'єр Словаччини оголосив про загрозу зупинення імпорту електроенергії в Україну, Міністерство енергетики негайно звернулося у всі три установи: Європейську комісію, Європейську мережу енергетичну об'єднану і в Енергетичне співтовариство. Реакція була, ми маємо відповіді», – каже глава уряду.

За словами Шмигаля, Словаччина та її енергомережа є частиною об’єднаної енергосистеми континентальної Європи ENTSO-E.

«Тобто навіть якби вони технічно спромоглися закрити на ремонт, на якийсь короткий період свої входи до України, то згідно з правилами об'єднаного ринку, пропорційно між іншими країнами-постачальниками перерозподіляється відповідний обсяг електроенергії», – розповів прем’єр.

Крім того, глава українського уряду наголосив, що Польща й інші сусіди готові співпрацювати з Україною у разі необхідності.

«Але такі рішення мають прийматися не словацькими операторами, а власне об'єднаною енергомережею. І Європейська комісія за цим дуже уважно пильнує», – додав він.

Як наголосив Шмигаль, загрози щодо зменшення або обмеження об'ємів імпорту електроенергії немає.

Нагадаємо, парламентарі зареєстрували законопроєкт №12380 про заборону транзиту російських нафти та газу через територію України під час воєнного стану.

Як відомо, Україна 1 січня о 07:00 в інтересах національної безпеки зупинила транспортування російського природного газу своєю територією. Україна в установленому порядку проінформувала про це міжнародних партнерів. Тепер газотранспортна система України працює в режимі відсутності транзиту російського газу.

Раніше премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо назвав зупинку транзиту російського газу «диверсією Зеленського» та застеріг про можливе скорочення підтримки українських біженців. Раніше словацький премʼєр вже заявляв про можливе припинення постачання електроенергії в Україну у відповідь на зупинку транзиту російського газу.

Однак згодом стало відомо, що оператор електричних систем Словаччини продовжуватиме постачання електроенергії Україні, попри погрози прем’єра Роберта Фіцо зупинити експорт.

До слова, Польща може наростити імпорт електроенергії до України завдяки перерозподілу пропускної здатності серед інших країн ЄС. Зараз максимальна пропускна спроможність для експорту електроенергії з країн ЄС в Україну та Молдову становить загалом 2100 МВт. З боку ЄС ця спроможність розподілена між чотирма сусідніми з Україною країнами Євросоюзу – Польщею, Румунією, Словаччиною та Угорщиною.