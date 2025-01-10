Головна Країна Політика
search button user button menu button

Фіцо блефує: Шмигаль пояснив, чому Словаччина не зупинить поставки електроенергії Україні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Фіцо блефує: Шмигаль пояснив, чому Словаччина не зупинить поставки електроенергії Україні
За словами очільника уряду, Україні нічого не втратить, якщо Словаччина зупинить постачання електроенергії
фото з відкритих джерел

Словаччина продовжує експортувати електроенергію Україні

Словаччині буде технічно складно припинити постачання електроенергії в Україну через європейські правила.  Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

«Стосовно імпорту електроенергії. Ми на прямому контакті з Європейською комісією. Як тільки прем'єр Словаччини оголосив про загрозу зупинення імпорту електроенергії в Україну, Міністерство енергетики негайно звернулося у всі три установи: Європейську комісію, Європейську мережу енергетичну об'єднану і в Енергетичне співтовариство. Реакція була, ми маємо відповіді», – каже глава уряду.

За словами Шмигаля, Словаччина та її енергомережа є частиною об’єднаної енергосистеми континентальної Європи ENTSO-E.

«Тобто навіть якби вони технічно спромоглися закрити на ремонт, на якийсь короткий період свої входи до України, то згідно з правилами об'єднаного ринку, пропорційно між іншими країнами-постачальниками перерозподіляється відповідний обсяг електроенергії», – розповів прем’єр.

Крім того, глава українського уряду наголосив, що Польща й інші сусіди готові співпрацювати з Україною у разі необхідності.

«Але такі рішення мають прийматися не словацькими операторами, а власне об'єднаною енергомережею. І Європейська комісія за цим дуже уважно пильнує», – додав він.

Як наголосив Шмигаль, загрози щодо зменшення або обмеження об'ємів імпорту електроенергії немає.

Нагадаємо, парламентарі зареєстрували законопроєкт №12380 про заборону транзиту російських нафти та газу через територію України під час воєнного стану.

Як відомо, Україна 1 січня о 07:00 в інтересах національної безпеки зупинила транспортування російського природного газу своєю територією. Україна в установленому порядку проінформувала про це міжнародних партнерів. Тепер газотранспортна система України працює в режимі відсутності транзиту російського газу.

Раніше премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо назвав зупинку транзиту російського газу «диверсією Зеленського» та застеріг про можливе скорочення підтримки українських біженців. Раніше словацький премʼєр вже заявляв про можливе припинення постачання електроенергії в Україну у відповідь на зупинку транзиту російського газу.

Однак згодом стало відомо, що оператор електричних систем Словаччини продовжуватиме постачання електроенергії Україні, попри погрози прем’єра Роберта Фіцо зупинити експорт.

До слова, Польща може наростити імпорт електроенергії до України завдяки перерозподілу пропускної здатності серед інших країн ЄС. Зараз максимальна пропускна спроможність для експорту електроенергії з країн ЄС в Україну та Молдову становить загалом 2100 МВт. З боку ЄС ця спроможність розподілена між чотирма сусідніми з Україною країнами Євросоюзу – Польщею, Румунією, Словаччиною та Угорщиною.

Читайте також:

Теги: електроенергія Словаччина Фіцо Денис Шмигаль прем’єр-міністр енергетика відключення світла

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кошти підуть на пріоритетні бюджетні видатки
Євросоюз надав Україні перший транш за рахунок заморожених активів РФ
Сьогодні, 12:04
Рятувальники ліквідували пожежу близько восьмої ранку
Аварія на підстанції в Деснянському районі Києва: енергетики повернули світло (оновлено)
Сьогодні, 09:59
Очільниця Міністерства клімату та довкілля заявила, що Польща готова підтримати енергосистему України
Польща погодилася забезпечити Україну електроенергією в разі відмови Словаччини
7 сiчня, 12:58
Альтернативна енергетика у Німеччині активно розвивається
Вартість електрики в Німеччині впала нижче нуля: Bloomberg пояснило феномен
3 сiчня, 10:16
1 січня 2025 року Україна припинить транзит російського газу
Припинення транзиту російського газу через Україну: Чехія дала обіцянку Словаччині
30 грудня, 2024, 20:15
Лікарі виявили в Нетаньягу інфекцію сечовивідних шляхів, спричинену доброякісним збільшенням передміхурової залози
Прем'єр-міністр Ізраїлю переніс операцію
30 грудня, 2024, 01:56
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
29 грудня, 2024, 19:40
Німецьке населення мажє готуватись до проблем із електропостачанням
У Німеччині влада почала готувати населення до блекаутів
12 грудня, 2024, 19:46
За п'ять років програмою «Доступні ліки» скористались вже більше ніж п'ять мільйонів українців
Уряд розширив програму «Доступні ліки»
10 грудня, 2024, 14:56

Політика

Фіцо блефує: Шмигаль пояснив, чому Словаччина не зупинить поставки електроенергії Україні
Фіцо блефує: Шмигаль пояснив, чому Словаччина не зупинить поставки електроенергії Україні
Зеленський зустрівся з президентом Італії
Зеленський зустрівся з президентом Італії
МЗС прокоментувало затримання «українських найманців» у Венесуелі
МЗС прокоментувало затримання «українських найманців» у Венесуелі
Кабмін дозволить бронювати від мобілізації працівників газової галузі
Кабмін дозволить бронювати від мобілізації працівників газової галузі
Законопроєкт про демобілізацію готовий: Міноборони назвало нюанс
Законопроєкт про демобілізацію готовий: Міноборони назвало нюанс
Умєров назвав чотири пріоритети військової стратегії України на 2025 рік
Умєров назвав чотири пріоритети військової стратегії України на 2025 рік

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
142K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 січня: ситуація на фронті
50K
Карта повітряних тривог України онлайн 10 січня 2025
36K
Українці масово змінюють мобільних операторів: названо антилідера
26K
10 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
19K
Нардепка від «Слуги народу» Кормишкіна отримала нову підозру
19K
Майже половина іммігрантів хочуть виїхати з Канади: дані опитування

Новини

Дощ з мокрим снігом: прогноз погоди на 10 січня
Сьогодні, 06:00
Зеленський розказав, що вирішив «Рамштайн», у Києві уламки БпЛА влучили у багатоповерхівку: головне за ніч
Сьогодні, 05:50
10 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:07
Місцями мокрий сніг і дощ: прогноз погоди на 9 січня
Вчора, 06:00
У Байдена народився правнук, нафтобаза в Енгельсі продовжує палати: головне за ніч
Вчора, 05:47
9 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:06

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua