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Словацька опозиція об'єдналася проти Фіцо: прем'єру може загрожувати імпічмент

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Словацька опозиція об'єдналася проти Фіцо: прем'єру може загрожувати імпічмент
Фіцо може загрожувати імпічмент
фото: Aktuality.sk

Словацька опозиція планує ініціювати вотум недовіри Фіцо

Прем'єр-міністру Словаччини Роберту Фіцо може загрожувати імпічмент. Про це повідомляє видання Aktuality.sk.

Зазначається, що об'єднана опозиція, до складу якої входять партії «Прогресивна Словаччина», «Рух Словаччини», «Християнсько-демократичний рух» і «Свобода і солідарність», планує ініціювати вотум недовіри.

«Роберт Фіцо покинув Словаччину. Замість того, щоб бути на батьківщині і вирішувати проблеми, які турбують народ, він літає по всьому світу, кланяється диктаторам, насолоджується розкішшю десь у В'єтнамі. Він ображає наших сусідів і партнерів. Він пішов у відставку від управління, яке повинно відбуватися тут, у Словаччині», – сказав голова опозиційного руху країни «Прогресивна Словаччина» Міхал Шимечка.

Шимечка зазначив, що об'єднання всієї опозиції задля відставки Роберта Фіцо є подією великої важливості. Опозиція, зокрема, звинувачує прем'єр-міністра та його уряд у поїздці до Москви для зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним, а також у зміні зовнішньополітичного курсу Словаччини.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо 22 грудня зустрівся з очільником Кремля Володимиром Путіним у Москві. 

Згодом опозиційна партія Словаччини «Свобода і солідарність» (SaS) засудила прем’єр-міністра Роберта Фіцо за його зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним у Москві, наголосивши, що глава уряду не представляє позицію всієї словацької нації.

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Теги: Словаччина політика опозиція Фіцо

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