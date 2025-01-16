Фіцо анонсував зустріч із Зеленським найближчими днями

Раніше словацький прем'єр запросив президента України зустрітися та обговорити суперечки на тлі припинення транзиту російського газу

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо невдовзі може зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським. Про це він заявив у відповідь на запитання журналіста, повідомляє iRozhlas.

За словами Фіцо, зараз його адміністрація працює над пошуком прийнятної дати. «Ми шукаємо іншу дату, яка має бути найближчими днями», – заявив словацький прем'єр.

Нагадаємо, прем'єр Словаччини Роберт Фіцо публічно звернувся до президента України Володимира Зеленського. Словацький прем'єр запросив українського лідера зустрітися та обговорити суперечки на тлі припинення транзиту російського газу.

Згодом президент України Володимир Зеленський прокоментував слова прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, який запропонував зустрітися та обговорити суперечки на тлі припинення транзиту російського газу. Так, очільник України у своїх соцмережах поширив допис глави словацького уряду зі словами: «Гаразд. Приїжджай до Києва в п'ятницю».

Пізніше віцеспікер парламенту Словаччини Тібор Гашпар заявив, що Фіцо не поїде до Києва у п'ятницю, 17 січня, на запрошення президента України.

Як відомо, Україна 1 січня о 07:00 в інтересах національної безпеки зупинила транспортування російського природного газу своєю територією. Україна в установленому порядку проінформувала про це міжнародних партнерів. Тепер газотранспортна система України працює в режимі відсутності транзиту російського газу.

Раніше премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо назвав зупинку транзиту російського газу «диверсією Зеленського» та застеріг про можливе скорочення підтримки українських біженців. Також словацький премʼєр вже заявляв про можливе припинення постачання електроенергії в Україну у відповідь на зупинку транзиту російського газу.

Однак згодом стало відомо, що оператор електричних систем Словаччини продовжуватиме постачання електроенергії Україні, попри погрози прем’єра Роберта Фіцо зупинити експорт.