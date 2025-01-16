Головна Світ Політика
search button user button menu button

Фіцо анонсував зустріч із Зеленським найближчими днями

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Фіцо анонсував зустріч із Зеленським найближчими днями
Фіцо відмовився приїжджати до Києва у п'ятницю, 17 січня
фото з відкритих джерел

Раніше словацький прем'єр запросив президента України зустрітися та обговорити суперечки на тлі припинення транзиту російського газу

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо невдовзі може зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським. Про це він заявив у відповідь на запитання журналіста, повідомляє iRozhlas.

За словами Фіцо, зараз його адміністрація працює над пошуком прийнятної дати. «Ми шукаємо іншу дату, яка має бути найближчими днями», – заявив словацький прем'єр.

Нагадаємо, прем'єр Словаччини Роберт Фіцо публічно звернувся до президента України Володимира Зеленського. Словацький прем'єр запросив українського лідера зустрітися та обговорити суперечки на тлі припинення транзиту російського газу.

Згодом президент України Володимир Зеленський прокоментував слова прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, який запропонував зустрітися та обговорити суперечки на тлі припинення транзиту російського газу. Так, очільник України у своїх соцмережах поширив допис глави словацького уряду зі словами: «Гаразд. Приїжджай до Києва в п'ятницю».

Пізніше віцеспікер парламенту Словаччини Тібор Гашпар заявив, що Фіцо не поїде до Києва у п'ятницю, 17 січня, на запрошення президента України.

Як відомо, Україна 1 січня о 07:00 в інтересах національної безпеки зупинила транспортування російського природного газу своєю територією. Україна в установленому порядку проінформувала про це міжнародних партнерів. Тепер газотранспортна система України працює в режимі відсутності транзиту російського газу.

Раніше премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо назвав зупинку транзиту російського газу «диверсією Зеленського» та застеріг про можливе скорочення підтримки українських біженців. Також словацький премʼєр вже заявляв про можливе припинення постачання електроенергії в Україну у відповідь на зупинку транзиту російського газу.

Однак згодом стало відомо, що оператор електричних систем Словаччини продовжуватиме постачання електроенергії Україні, попри погрози прем’єра Роберта Фіцо зупинити експорт.

Читайте також:

Теги: Фіцо Володимир Зеленський прем’єр-міністр президент дипломатія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Віцеспікер парламенту Словаччини заявив, що Роберт Фіцо не приїде до Києва
Роберт Фіцо відмовився їхати до Києва
14 сiчня, 11:08
Зеленський і Макрон обговорили оборонну підтримку України
Зеленський і Макрон обговорили оборонну підтримку України
13 сiчня, 22:35
Мадуро (у центрі), його дружина Сілія Флорес (ліворуч) і президент Національної асамблеї Хорхе Родрігес прибувають до Національної асамблеї на церемонію присяги Мадуро в Каракасі 10 січня
Мадуро, попри докази фальсифікацій на виборах, склав присягу президента Венесуели
10 сiчня, 18:52
Американський інтерв’юер Лекс Фрідман записав подкаст із президентом Володимиром Зеленським
Президент вилаявся через те, як Захід допоміг Україні перед вторгненням РФ
5 сiчня, 22:57
Апартаменти, де міг зупинитися Фіцо, розташовані на останньому поверсі, мають площу 194 кв. м, а вартість проживання в них становить 6200 євро за одну ніч
Після зустрічі з Путіним Фіцо зник на два тижні: ЗМІ виявили, де він перебував
3 сiчня, 23:44
Зеленський зробив заяву про переговори з Путіним
Зеленський пояснив, чому Путін боїться переговорів
3 сiчня, 09:33
Макрон затвердив склад нового уряду країни
Макрон затвердив новий уряд Франції, глави МЗС та Міноборони зберегли посади
24 грудня, 2024, 00:47
Зеленський заявив, що Україна зацікавлена у стабілізації ситуації в Сирії
Німеччина передала Україні новий пакет допомоги, Зеленський провів засідання Ставки. Головне за 23 грудня
23 грудня, 2024, 21:00
Дональд Трамп із президентом Франції Еммануелем Макроном та президентом України Володимиром Зеленським у Парижі
Як події в Європі можуть вплинути на Україну: аналіз The New York Times
19 грудня, 2024, 10:19

Політика

Фіцо анонсував зустріч із Зеленським найближчими днями
Фіцо анонсував зустріч із Зеленським найближчими днями
Румунія затвердила новий графік президентських виборів
Румунія затвердила новий графік президентських виборів
Ізраїль відкладає угоду про припинення вогню в Газі. Причина у діях ХАМАС
Ізраїль відкладає угоду про припинення вогню в Газі. Причина у діях ХАМАС
Британія передає Україні 150 стволів артилерії та мобільну систему ППО
Британія передає Україні 150 стволів артилерії та мобільну систему ППО
У Болгарії через два місяці після виборів затверджено новий уряд
У Болгарії через два місяці після виборів затверджено новий уряд
Що буде із Гренландією? Прем'єрка Данії поговорила з Трампом
Що буде із Гренландією? Прем'єрка Данії поговорила з Трампом

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
147K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 січня: ситуація на фронті
91K
Народні артисти Росії в українських театрах оніміли
58K
Чи зупинить Трамп війну? Герой України звернувся до українців
51K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 січня 2025
34K
Скандал з побиттям адвокатки у Бучанському ТЦК: з'явилася реакція поліції
17K
16 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Без опадів, на дорогах ожеледиця: прогноз погоди на 16 січня
Сьогодні, 06:10
Названо продукт, який знижує ризик хвороби Альцгеймера
Сьогодні, 03:37
Ціни на популярний овоч падають
Сьогодні, 02:13
Колишній нардеп поширив фейк про Олену Зеленську
Сьогодні, 01:42
Міноборони обіцяє подолати проблему паперової тяганини
Сьогодні, 01:11
16 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua