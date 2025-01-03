У Братиславі тисячі людей вийшли на протест проти Фіцо (фото)

Натовп вийшов на вулиці Братислави, аби виступити про політики Фіцо

Протестувальники скандували «Словаччино, стережись, окупація почалася», «Ми не Росія» та «Фіцо, їдь до Москви, дай Словаччині спокій»

У Братиславі відбувся протест проти дій прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо у сфері зовнішньої політики. Про це повідомляє Aktuality.

Близько 4 тис. людей прийшли висловити своє невдоволення проросійською політикою прем'єр-міністра. Серед гасел словаків: «Словаччино, стережись, окупація почалася», «Ми не Росія» та «Фіцо, їдь до Москви, дай Словаччині спокій».

Протестувальники отримали від організаторів плакати художника Рудольфа Сікори. На одному боці було написано «Зрада», на іншому гасло: «Ми – Європа».

Учасники протесту вийшли з прапорами Європейського Союзу і Словаччини, також під час акції лунав гімн ЄС.

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Близько 4 тис. людей прийшли висловити своє невдоволення проросійською політикою прем'єр-міністра фото: Aktuality

Художник Сікора наголосив на необхідності об'єднання зусиль громадського сектору з опозицією. «Я благаю вас, опозиційні політики, візьміть себе в руки», – підкреслив він, додавши, що необхідно об'єднатися проти зла.

Протестувальники заявляли, що Фіцо та його уряд хоче віддати Словаччину Росії.

Нагадаємо, 1 січня о 07:00 в інтересах національної безпеки зупинено транспортування російського природного газу територією України. Україна в установленому порядку проінформувала про це міжнародних партнерів. Тепер газотранспортна система України працює в режимі відсутності транзиту російського газу.

Також прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо написав листа до глави Європейської ради Антоніу Кошти й президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, у якому знову поскаржився на відмову України продовжувати транзит російського газу після 2024 року.

Згодом Фіцо назвав зупинку транзиту російського газу «диверсією Зеленського» та застеріг про можливе скорочення підтримки українських біженців.

До слова, оператор електричних систем Словаччини продовжуватиме постачання електроенергії Україні, попри погрози прем’єра Роберта Фіцо зупинити експорт.