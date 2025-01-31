Також Фіцо стверджує, що ініціатива «Мир для України» надсилала гроші «Грузинському легіону»

Словацький прем'єр звинуватив «Грузинський легіон» у причетності до протестів у Словаччині

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо звинуватив «Грузинський легіон» та його лідера Мамуку Мамулашвілі у причетності до громадських протестів у Словаччині. Про це пише TASR.

Відповідну заяву Фіцо зробив на пресконференції з главою МВС Словаччини Матушем Шутаєм-Ештоком і директором Словацької розвідувальної служби Паволом Гашпаром.

Роберт Фіцо зазначив, що представники політичної опозиції, а також аполітичні організатори публічних протестів «Мир для України» мають зв’язки з «Грузинським легіоном».

«Як це можливо, що представники «Грузинського легіону» були активними в Києві у 2014 році під час Майдану? Я запитую, як це можливо, що вони були активними в Тбілісі, де деякі з них навіть стикаються зі звинуваченнями та переслідуванням за злочини?», – заявив Фіцо.

Словацький прем'єр вважає, що «Грузинський легіон» контролюється українською контррозвідкою та зазначив, що Мамулашівілі є одним із тих, кого Словаччина внесла до свого чорного списку, заборонивши йому в'їзд до країни.

Фіцо також представив фотографії, які нібито доводять зв’язки легіону та Мамулашвілі з протестами у Словаччині.

Також він стверджує, що ініціатива «Мир для України» надсилала гроші «Грузинському легіону».

Нагадаємо, що десятки тисяч словаків вийшли на вулиці протестувати проти проросійського курсу прем'єр-міністра Роберта Фіцо. За даними організаторів, на акцію протесту в Братиславі вийшло 60 тис. людей. Правоохоронці закликали мітингувальників поважати інструкції та заклики поліцейських, а також бути уважними до інших під час громадських зібрань.

Організатори протесту хочуть, щоб прем'єр Фіцо склав мандат і пішов у відставку. Вони також вимагають, щоб весь уряд і найвищі представники Словаччини відкинули будь-яку співпрацю з Росією.

Наступні протести проти політики словацького прем'єра та його уряду відбудуться в п'ятницю, 7 лютого.

Раніше ми писали, що прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо оголосив про «значні превентивні заходи», щоб запобігти можливому перевороту у країні, на який, за його словами, «чітко вказує» розвідувальна інформація.

До слова, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що «Україна втратить третину своєї території на користь Росії і буде окупована іноземними військами». Фіцо наголосив, що «Україна ніколи не буде в НАТО» та матиме великі труднощі з євроінтеграцією. Він також вважає, що Україна дозволила Заходу використати себе у війні з Росією, спрямованої на її економічне послаблення.